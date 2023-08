La titular de Aysa y precandidata a intendenta del municipio bonaerense de Tigre por Unión por la Patria (UxP), Malena Galmarini, dijo hoy que "hay una gran expectativa en que la gente vaya a votar", y pidió que los vecinos de Tigre "vayan a votar pensando en el futuro", tras sufragar en una escuela pública del centro de ese partido del norte del conurbano bonaerense.

Acompañada por su esposo y precandidato a presidente por UxP, Sergio Massa, la precandidata a jefa comunal de Tigre llegó pasadas las 9.30 al establecimiento escolar, donde bromeó con algunos vecinos que estaban en la fila esperando para votar y con autoridades de mesa y fiscales.

"Las expectativas en esta elección son muchas, lástima que hace frío, pero yo confío que los ciudadanos y las ciudadanas van a ir a votar", expresó y dijo que "tenemos una expectativa doble por la candidatura de Sergio, pero personalmente tengo mi mirada en Tigre".

Asimismo, señaló que: "Espero que vengan a votar todos los vecinos y se expresen".

Sobre como continuará su día, la titular de Aysa contó que "como todas las elecciones, cada dos años hacemos lo mismo. No nos modifica si somos candidatos o no somos candidatos y tampoco nos modificará la manera de estar si ganamos o no ganamos las elecciones".

Galamarini dijo que "a las 17 me voy al local -en Tigre- donde tenemos un sistema que preparamos con nuestros compañeros y compañeras de conteo rápido para empezar a ver cómo cierran las escuelas".

"Esperemos que todo sea con tranquilidad, que cierren lo mejor posible, lo más rápido posible, así la ciudadanía se puede ir a acostar temprano. Una vez que tengamos los resultados de Tigre y podamos estar un rato con nuestra gente acá en Tigre, después me iré para el Complejo C -en el barrio porteño de Chacarita-, que es donde está el búnker de Sergio", apuntó.

Massa también habló con la prensa y expresó: "Tengo una alegría enorme de poder acompañar a Malena porque ahora yo la puedo acompañar a ella, luego de 27 años que ella me acompaña a mí".

"Para mí es muy importante acompañarla a Malena como compañero de vida, como esposo", expresó el precandidato a presidente por Unión por la Patria, quien había sido acompañado minutos antes por Galmarini cuando fue a votar en un establecimiento a pocas cuadras donde ella sufragó. (Télam)