La presidenta de Aysa y precandidata a intendenta de Tigre por Unión por la Patria (UxP), Malena Galmarini, destacó hoy que en la coalición oficialista se hicieron "las cosas bien" al alcanzar un consenso y unirse "por la patria", a diferencia de la oposición que se juntó para "bancar la represión".

"Me parece que hicimos las cosas bien, nos unimos por la patria. Seremos más desordenados, menos hipócritas que la oposición que vienen de un lugar donde las peleas y discusiones no están bien vistas y son todos señoritos bien. Pero nuestras discusiones tienen que ver con construir un mejor presente y futuro", afirmó Galmarini en declaraciones a radio Futurock.

La precandidata tigrense remarcó que a pesar de las discusiones previas, "cuando llega el momento de la elección", en la coalición oficialista se logra hacer síntesis "y lo que quedan son las coincidencias".

"Ellos hacen como que se llevan bien y cuando cierran las listas saltan todas las miserias. Se unieron para bancar la represión, pero a los 15 minutos ya se habían desunido", afirmó.

Galmarini ponderó haber confluido en "una nueva mayoría" que permita llegar a las elecciones "lo más competitivos posibles", entendiendo que lo importante es que el expresidente Mauricio Macri y "sus secuaces" no "vuelvan al poder".

"El objetivo es uno: ganar la elección para hacer todo aquello que no pudimos mejorar y dar vuelta lo que hizo Macri y hacer lo que no pudimos por la pandemia macrista, la del Covid, la sequia y la falta de dólares", subrayó.

Aseguró que el precandidato presidencial Sergio Massa "llega muy pleno, conociendo mucho cómo se maneja el Estado y cuáles son las políticas publicas posibles".

"Es un hombre de mucho dialogo y de llegar a consensos, incluso con quienes no se lleva nada bien ni piensa en casi nada igual. Puede encontrar ese punto de coincidencia para poder sumar", apuntó.

Sobre el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, destacó que "es un hombre de muchísima experiencia política y de gestión".

"Rossi se bajó y cuando (el presidente) Alberto Fernández le propone ser vice lo toma. No estuvo especulando si le sirve más o menos", añadió.

Al ser consultada sobre el pedido que realizó el diputado Máximo Kirchner a la vicepresidenta Cristina Fernández para que se involucre en la campaña en territorio bonaerense, Galmarini sostuvo que no se "animaría a decir" que la exmandataria "tiene que acompañar'" pero manifestó que "ojalá" ella "tenga ganas".

"Después de ser dos veces presidenta, vicepresidenta, hay un momento en que quizá tenes ganas de estar en pantuflas, todo el día en pijama metida en su casa, y tiene derecho", dijo y preguntó: "¿Cuánto más le podemos pedir a una mujer como Cristina, que lo dio todo?".

Sobre su precandidatura a intendenta, Galmarini aseguró que ese distrito "puede y quiere más" y consideró que, después de un crecimiento durante dos gestiones, "se achanchó".

"Yo tomé la decisión de querer ser intendenta en 2019. Tenía mi lista y en aquel entonces consideraron desde arriba que no podía haber PASO casi en ningún lado. Me pidieron bajar la lista y, en beneficio de un producto colectivo que sacara a Macri del Gobierno, me bajé", recordó. (Télam)