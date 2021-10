El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, sostuvo hoy que la ley que permite apelar fallos de la justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobada ayer en la legislatura porteña es "inconstitucional" y adelantó que ese organismo "hará un planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad".

"Está mal porque es inconstitucional. No es una facultad de la Legislatura porteña, sino del Congreso Nacional", sentenció Gallo Tagle esta mañana en diálogo con AM 750.

"Nosotros ya estamos juntándonos para hacer un planteo jurídico. Hoy a la tarde tenemos reunión extraordinaria del concejo directivo para ver cuál es la mejor opción, son varias y debemos poner la más indicada. Hay varias puertas para intentar el objetivo de lograr la inconstitucionalidad de esta ley", agregó.

Ayer los legisladores del oficialismo porteño lograron aprobar una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

MIRÁ TAMBIÉN Gremios del transporte buscarán consensuar una lista de unidad para renovar autoridades en la CATT

El presidente de la Asociación sostuvo que la ley "debería preocupar muchísimo a la ciudadanía" ya que "el tiempo de los procesos se torna absolutamente incierto, porque se les agrega una nueva instancia".

A su vez sentenció que "el hecho no es novedoso" y explicó que "desde 1994 por distintas formas el gobierno de la Cuidad ha intentado avasallar las competencias de la Justicia Nacional".

Click to enlarge A fallback.

"Desde que se hizo la reforma constitucional y se le dio otro estado jurídico al gobierno de la Ciudad, buscan ejercer sobre los Tribunales en los que no tienen competencia, pero no es una facultad delegada", afirmó e insistió con que la modificación "es competencia del Congreso Nacional, no de la legislatura porteña".

Finalmente definió a la aprobación de la ley como un "tema que es grave en sí mismo, aún si no tuviera un eventual componente político, que obviamente lo tiene" y se preguntó por qué tratar la cuestión "justo ahora en período electoral".

MIRÁ TAMBIÉN Rodolfo Daer fue reelecto al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación

La ley fue sancionada en la Legislatura porteña con 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN-, y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda-. (Télam)