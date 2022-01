The New York Times ubica a Argentina entre los países con mejores resultados contra la covid-19. Los datos son parte de un reporte semanal que realiza The New York Times en base a datos de la Universidad Johns Hopkins.

“El The New York Times ubica a la Argentina entre los países con mejores resultados frente al COVID-19. Se pudieron salvar miles de vidas gracias a que contamos con más del 70% de nuestra población con el esquema completo de vacunación. Sigamos cuidándonos”, escribió Magario en su cuenta de Twitter