Susana Coria, madre de Fabricio Alcaraz Coria, tripulante del ARA San Juan oriundo de San Luis, reclamó saber "la verdad" sobre el hundimiento de la nave, al cumplirse hoy un nuevo aniversario de la tragedia en la que perdieron la vida 44 efectivos de la Armada.

“Con los jueces del (ex presidente) Macri vamos para atrás. Quizá me muera y no llegue a saber qué paso. Pero espero que algún día nos digan la verdad sobre lo que pasó y que alguien se haga responsable", señaló Coria en declaraciones a Télam formuladas desde Mar del Plata, donde llegó para participar del acto de homenaje a las víctimas que se realizará esta tarde en esa ciudad y que será encabezado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

La madre de Fabricio aseguró que la cercanía “con los familiares" de las víctimas les da "contención y tranquilidad en este momento tan difícil porque estar juntos fortalece”.

“Seguimos igual que el primer día ya que no ha cambiado nada. El dolor es el mismo, la angustia y la espera es la misma, antes era para que lo buscaran, ahora es para que se sepa la verdad”, manifestó y agregó que para “estas causas la justicia es muy lenta”, apuntó.

Alcaraz Coria nació en la localidad sanluiseña de El Vocán, ubicada a 19 kilómetros de la ciudad capital de San Luis, donde también se realizará un acto conmemorativo.

En el Volcán, Fabricio es recordado permanentemente y el Centro Educativo Número 6, la escuela pública donde estudio y se recibió lleva hoy su nombre.

El marino tenía 27 años al momento del hundimiento del Ara San Juan; había ingresado a la Armada en Punta Alta como maquinista y luego se especializó como submarinista en 2015 para ser destinado a la base naval de Mar del Plata. (Télam)