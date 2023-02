El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron hoy por segunda vez en el año en Villa La Angostura y señalaron que a ambos los "une la convicción de hay que cambiar definitivamente a la Argentina". "Con Mauricio Macri compartimos valores y el objetivo de mejorarle la vida a la gente. Nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante", afirmó el mandatario porteño. En su cuenta de la red social Twitter, junto a una fotografía de ambos, Rodríguez Larreta agregó: "Además, tenemos la certeza de que el momento de hacerlo es ahora, con un plan serio y sostenido en el tiempo. Son 20 años trabajando juntos, intercambiando ideas y construyendo una visión compartida del rumbo que tiene que seguir nuestro país". El encuentro se desarrolló en el country El Cumelén, que posee Macri en Villa La Angostura, donde acostumbra transitar los veranos. Rodríguez Larreta se encontraba junto a su novia Milagros Maylin en Neuquén en unos días de descanso y se acordó esta nueva reunión, la segunda en lo que va de 2023. La entrevista se enmarca también en la puja interna del PRO entre el jefe de Gobierno porteño y la presidenta del partido, Patricia Bullrich, ambos con aspiraciones presidenciales este año. La semana pasada, Bullrich se alojó en la casa de Macri, compartió comidas y caminatas, y también publicó una imagen de ambos junto a sus respectivas parejas. Esa foto de Macri y la ex ministra de Seguridad se leyó como una señal de favoritismo -teniendo en cuenta que el primer encuentro con Rodríguez Larreta no había tenido imágenes-, algo que se vino a equilibrar con esta reunión y posterior postal. Si bien Macri todavía no definió si este año será o no candidato a presidente, por el momento se mantiene como el armador del PRO y punto de referencia para los aspirantes del partido, que van a visitarlo a su estancia sureña. Se espera que en los próximos días el ex mandatario continúe con las entrevistas políticas en Villa La Angostura. MG/GAM NA