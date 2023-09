El ex presidente Mauricio Macri y el ex mandatario de Chile Sebastián Piñera abrieron en la Legislatura porteña la edición número once del encuentro del Grupo Libertad y Democracia, que convocó a líderes de centroderecha de la región y a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

El evento se titula "Las ideas de la libertad en la política del futuro" y finalizará este sábado, cuando terminen de exponer una decena de dirigentes y ex presidentes latinoamericanos.

Macri, Bullrich y Piñera en el encuentro del Grupo Libertad y Democracia

Macri y Piñera fueron los organizadores y estuvieron a cargo de la apertura, para luego darle lugar a Bullrich, que expuso bajo el tema "Argentina ante la nueva etapa".

A continuación fue el turno del bloque "El narcopopulismo: un nuevo desafío para Latinoamérica", con la participación del colombiano Iván Duque, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el mexicano Vicente Fox, el español Mariano Rajoy y el opositor venezolano Juan Guaidó. MG/PT NA

