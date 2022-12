El ex presidente Mauricio Macri cuestionó hoy la decisión del Gobierno de incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que restituyó fondos de Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y consideró que esa "desobediencia destruiría la continuidad jurídica de la Nación y expondría a la anarquía".

Macri aseguró que "no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado". "El presidente Alberto Fernández ordenó incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado", indicó el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

En una serie de tuits, Macri, remarcó que "las sentencias no se discuten, se cumplen" y precisó: "La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía".

Por último, recordó en esa red social que apenas asumió Cambiemos como Gobierno "a fines de 2015, la Corte dictó un fallo millonario por coparticipación" y el ex presidente señaló que no expuso al país a "una crisis institucional". "No busqué excusas, y mucho menos embarqué al país en una crisis institucional. Confiamos en la Justicia", cerró. GAM NA