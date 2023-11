En diálogo con A24, Milei se refirió al encuentro que mantuvo esta mañana con el expresidente Macri, donde enfatizó que conversaron acerca de la "fiscalización" para las elecciones del próximo 19 de noviembre.

"Estuve reunido con Macri por el tema de la fiscalización y estamos en condiciones de imponernos en el balotaje, pero es necesario hacer un esfuerzo de la fiscalización", sostuvo el libertario.

Luego, analizó el rol que podría ocupar Macri en un eventual gobierno de LLA y destacó nuevamente su política exterior durante su gestión, entre 2015 y 2019.

"Nosotros creemos que Macri tiene mucho que aportar. Macri puede representar a la Argentina y sería un honor trabajar con él. En materia internacional fue exitoso, en especial con la organización del G20", indicó.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof presenta los Centros Socioeducativos y Comunitarios y luego asiste a encuentro de cultura

Además, comentó sobre el apoyo de Macri y Bullrich tras el acuerdo que realizaron en el barrio de Acasusso, en el municipio de Vicente López, después de la elección general.

"Yo quiero dejar constancia que tanto Bullrich y Macri no me pidieron nada. Tuvieron un gesto enorme. Desde mi punto de vista es un acto patriótico contra el kirchnerismo. Además, tomaron conciencia del evento histórico", sostuvo.

Si bien no mencionó nombres, Milei volvió a destacar y ponderar el trabajo del expresidente del Banco Central durante el macrismo, Federico Sturzennegger y señaló que lo "llamaría" en caso de ser electo.

Por su parte, la candidata a vicepresidente de LLA, Victoria Villarruel, en declaraciones a TN, opinó sobre el encuentro que mantuvo el sábado con Bullrich en Tigre y afirmó: "No nos conocíamos personalmente más que de un cruce en un canal. Charlamos y nos conocimos, una le dio a la otra ciertas tranquilidades y frases donde estamos poniendo cierta bienvenida a la otra".

MIRÁ TAMBIÉN A Milei le molestó la tos del debate y Massa le respondió sin pelos en la lengua

La diputada nacional enfatizó que Bullrich "no tenía interés" en ser ministra de seguridad en un eventual gobierno libertario.

"Yo no estaba preocupada por este tema pero ella me dijo que no tenía interés en ser ministra de seguridad y le dije que igual ella tiene equipos en seguridad con gente que tiene expertise y nosotros los vamos a tener presentes, porque vamos a tener en cuenta un montón de personas no solamente de JxC, sino también probablemente del espacio de Juan Schiaretti o personas apolíticas", indicó la abogada.

Sin embargo, Villarruel expresó que le "parece apresurado" dar nombres para un eventual gabinete y señaló que "no queremos adelantarnos, lo hacemos medio para anular mufa". (Télam)