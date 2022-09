El ex mandatario Mauricio Macri afirmó hoy que se siente "muy cómodo" apoyando a los posibles candidatos de su espacio en la elección presidencial de 2023, en referencia a la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero anticipó que va "a jugar" si alguno de los postulantes no "garantiza el cambio".

"Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", subrayó Macri en diálogo con el diario ABC de España.

Macri habló en el Foro La Toja de Galicia

Durante su visita a la ciudad de Madrid, el expresidente precisó: "Los veo muy bien a los dos, veo una evolución permanente. El camino a ser presidente no es de un día para el otro, es un proceso en el que se va madurando, se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a (la diputada) María Eugenia Vidal y otros más del radicalismo los veo creciendo".

En ese marco, Macri afirmó que "el año que viene empiezan 20 años de crecimiento", ya que es "el fin del populismo en Argentina", y pronosticó que "el año que viene gobierna la oposición". MD/SPC NA