El expresidente Mauricio Macri formalizó hoy públicamente su apoyo al candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y acusó con nombre y apellido a tres dirigentes radicales de “transar” con el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP) a la jefatura del Estado, Sergio Massa, en un nuevo capítulo de la crisis interna de Juntos por el Cambio.

Macri apuntó específicamente contra Gerardo Morales, Martín Lousteau, y Emiliano Yacobitti, quienes repudiaron los dichos del exmandatario y lo trataron como el “gran responsable” de la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones generales que se celebraron el domingo pasado.

“El que lidera la propuesta de cambio es Milei y hay que tener la humildad de reconocer que la gente optó por él para que lo conduzca”, señaló Macri en una entrevista con radio Mitre.

Esta fue la primera expresión pública del exmandatario luego de que decidiera, junto a la excandidata presidencial Patricia Bullrich, dar un apoyo explícito a Milei, sin someter esta decisión a la opinión de los espacios que integran JxC.

Macri aseveró que “los argentinos decidieron que la opción es Milei” y dio detalles del encuentro que mantuvo con el dirigente libertario y Bullrich antes de formalizar su respaldo.

“Es un apoyo incondicional. No hemos pedido nada. No se habló de ningún cargo. Fuimos a la reunión (con Milei) no para un toma y daca”, afirmó.

Sobre la virtual ruptura de la coalición opositora, Macri afirmó que JXC “sigue estando ahí” y “es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república”.

El exmandatario avaló también el rol que tiene Bullrich al interior de la coalición al indicar que “fue nuestra candidata a presidenta” porque derrotó en “una interna a un conjunto de dirigentes importantes” de ese espacio, como quien fuera su rival, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Ella ganó. ¿Cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?”, se preguntó el exmandatario.

Macri también acusó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al senador nacional Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobitti, de haber estado “transando a escondidas” con Massa.

“Ellos han tenido incontables reuniones con Massa y han transado en contra de los intereses de los argentinos. No pueden decir nada”, subrayó el exmandatario sobre el rechazo del radicalismo a su alianza con Milei.

Los tres dirigentes radicales mencionados por Macri recogieron el guante y lo cuestionaron por ser el “gran responsable” de la derrota de JxC y por “arreglar velozmente su apoyo” al candidato libertario.

“Macri es el responsable de la gran derrota de JxC y de romper las posibilidades de tener un gobierno, las destruyó. Ha hecho campaña antes de las PASO por (el candidato de La Libertad Avanza) Javier Milei. Y esa noche, cuando Patricia y todo el equipo se estaba acomodando, lo reivindicaba”, señaló Morales en declaraciones a Radio 10.

El también gobernador de Jujuy indicó que “le parece bien” que el fundador del PRO “ponga la cara y hable” porque “le ha hecho un gran daño” a JxC.

“Macri está feliz en este escenario, es lo que quería. No sé cómo van a compatibilizar la libre venta de órganos y armas. En Estados Unidos hubo 500 muertos este año en escuelas e instituciones”, apuntó.

El dirigente radical también observó que Bullrich es “una persona indigna”, recalcó que “no es dueña de más de 6 millones de votos” y la criticó por no haber sostenido el acuerdo que mantuvieron en el búnker de la coalición tras perder las elecciones

“El domingo en el búnker le dije que ’si hablaba Mauricio Macri me voy’. ’No, hablo yo’, me dijo. ’Dale, mantengamos prescindencia’, porque tenemos reunión el jueves, habíamos quedado en una reunión de JxC para ese día, estando presente Lilita (Carrió). Y después Patricia dijo todo lo contrario”, detalló.

También el senador radical Lousteau coincidió en señalar al expresidente como el “gran responsable del fracaso” de la coalición y lo acusó de “infinita hipocresía” por manifestar su apoyo a Milei.

“Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina”, advirtió Lousteau en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).

El excandidato a jefe de Gobierno porteño sostuvo que “por graves errores en su Gobierno”, Macri “trajo de vuelta” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y “al kirchnerismo en 2019”.

“Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de (jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y, finalmente, la de (Patricia) Bullrich”, recordó.

Por su parte, el diputado radical Yacobitti señaló que Macri “falta a la verdad” y que es él quien tiene que dar explicaciones sobre por qué “arregló velozmente su apoyo” a Milei “a espaldas” de JxC.

“Macri falta a la verdad. Es fácil chequear que tanto en Diputados, Senado y en las Legislaturas, el radicalismo fue una oposición categórica. Tiene que explicar por qué declaraba a favor de otro candidato en campaña y arregló velozmente su apoyo, a espaldas de JxC”, sostuvo Yacobitti en su cuenta de X.

Para Yacobitti, lo que dijo el fundador del PRO sobre Lousteau y Morales “no sólo es falso” sino que “es una falta de respeto más hacia todo el radicalismo”, y añadió que desde su espacio siempre defendieron “el diálogo” y cuestionaron “la confrontación como herramienta de acumulación política”.

También hubo otros dirigentes de la UCR que repudiaron la posición tomada por Macri y lo calificaron como “parte del pasado”, como es el caso del jefe del bloque de senadores nacionales del radicalismo, Luis Naidenoff.

“Macri seguirá formando parte del PRO pero el futuro de Juntos por el Cambio tendrá que haber una reconfiguración, tendrán que tener más participación los 10 gobernadores que tenemos”, dijo el senador en diálogo con Radio 10.

Para el senador “hubo una equivocación apresurada en la reunión de Macri y Bullrich con Milei” y sostuvo que “cada uno que acompañe al candidato que quiera” y que “nadie es propietario de los votos”.

Por su lado, el dirigente radical y diputado electo del Parlasur, Luis Brandoni, no sólo criticó a Milei por ser “un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años” sino que también se diferenció de la postura tomada por Bullrich de acompañarlo en el balotaje.

“Los que votamos a Bullrich lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora, pero no vamos a aceptar cualquier actitud o ruta que tome. No me parece. El hecho de votar a un candidato significa que resigne mis pensamientos y convicciones”, sostuvo. (Télam)