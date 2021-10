El ex presidente Mauricio Macri repudió el tuit del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Nik y aseguró que "el final de esta época oscura está cerca". A través de un hilo de Twitter titulado "Todos somos Nik", el líder del PRO afirmó: "No salgo de mi asombro. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales".

"En respuesta a ese tuit, el ministro Fernández identificó públicamente la escuela a la que asisten las hijas de Nik, buscando no sólo amedrentar al autor y a sus hijas, sino al mismo tiempo a cualquier otro ciudadano que se atreva a criticar al Gobierno", advirtió el referente opositor. Sin embargo, Macri remarcó que "esta vez el miedo no triunfó. Ciudadanos y organizaciones repudiaron de inmediato al ministro". "Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos `basta´, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN Denuncian ante la ONU a fiscales de Lomas de Zamora por persecución durante el macrismo

Para el ex mandatario, "la cultura del poder intimidador que representan el ministro Aníbal Fernández, el Gobierno nacional y el kirchnerismo, ha perdido su poder, está terminada". "Esperamos que la Justicia actúe. Tenemos que confiar en que algo nos ampara ante un Gobierno que busca atemorizar a opositores y a personas que simplemente se expresan en libertad. Mientras escribo esto, Fernández acaba de declarar a la prensa que `Nik vive agraviándonos´, tratando de justificar el horrible contenido de su tuit como una reacción proporcional. Es tan insensato que un ministro se compare con un ciudadano que es difícil encontrar explicación", manifestó el líder del PRO.

Click to enlarge A fallback.

Y concluyó: "En todo caso, esa breve frase de Fernández funciona como una biopsia que demuestra la completa alienación en la que se encuentra el gobierno. El final de esta época oscura está cerca". Como cierre de su hilo, Macri envió "un abrazo a Nik y a su familia". PT/AMR NA