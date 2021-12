El exmandatario Mauricio Macri se reunió hoy con Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, dijo que Chile "es el único país del primer mundo en Latinoamérica" y aconsejó a sus ciudadanos a "cuidar lo que tienen", en lo que fue leído como un guiño a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano-Frente Social Cristiano) para el balotaje presidencial del 19 de diciembre.

"Desde Argentina se ve a Chile como líder de un proceso que marca un rumbo para la región", aseguró Macri en declaraciones a la prensa tras el encuentro con el mandatario chileno.

En este sentido, el expresidente dedicó un mensaje a los ciudadanos chilenos sobre los sucesos del estallido social en octubre de 2019.

"A veces siento que no terminan de valorar lo que han logrado. Construir lleva mucho tiempo, pero destruir se puede hacer en muy poco tiempo. Cuiden lo que tienen, cambiar es fundamental en la vida pero siempre esa innovación tiene que ser con equilibrios"

Asimismo, Macri añadió que si Chile pierde ese equilibrio "corre el riesgo de perder lo que ha construido, que un poco bestialmente y físicamente se vio en esas olas de incendios en Santiago y otras ciudades".

Macri llegó ayer a Chile para cumplir con compromisos en su rol de presidente de la Fundación FIFA, por lo que no era una visita de carácter oficial.

No obstante, fue recibido anoche por Piñera en su residencia y esta mañana ambos mantuvieron un encuentro en el Palacio de La Moneda.

Sobre la segunda vuelta en Chile, a celebrarse en 18 días, Macri dijo que espera que "quien gane no ponga en riesgo la relación bilateral" con Argentina y al referirse en particular a Kast reconoció que no lo conoce personalmente pero lo identificó con la continuidad de las políticas de Piñera, con quien sí tiene una larga relación personal.

"Calculo yo que (Kast) intentará gobernar en la misma línea que lo hizo el presidente Piñera y la Concertación", declaró.

Finalmente, hizo una comparación entre las administraciones de Chile y Argentina en las últimas décadas, al apuntar que "el éxito de Chile ha sido porque no ha tenido políticas de un lugar a otro como lamentablemente pasó en Argentina, eso es muy destructivo". (Télam)