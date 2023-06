El ex presidente Mauricio Macri salió hoy al cruce de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, luego de que ella lo acusara de "hacerle daño" a Juntos por el Cambio. Durante su estadía en Córdoba, Macri dio algunas entrevistas y en una de ellas respondió con ironía la crítica de la ex diputada nacional. Carrió afirmó este domingo por la noche que el ex mandatario le "está haciendo daño" al frente opositor porque "su lado oscuro está jugando para que pierda" JxC en las próximas elecciones nacionales. "Voy a tener que hacer una confesión... Qué mejor que acá, con los cordobeses. Tengo un lado oscuro: yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen", sostuvo y lanzó una carcajada. SPC/MG/AMR NA