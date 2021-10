La coalición opositora Juntos buscará reforzar en las próximas semanas la campaña de Diego Santilli con la presencia en territorio bonaerense -cuya elección se denomina "la madre de las batallas" por concentrar casi el 40% del sufragio nacional- de los principales referentes del espacio, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

Larreta, quien por un lado apuntala a Santilli y por el otro también consolida su campaña presencial rumbo al 2023, mantuvo en los últimos días una intensa agenda en el cordón bonaerense que rodea a la Ciudad de Buenos Aires, y el jueves pasado, por ejemplo, recorrió Avellaneda con Santilli y con el senador por la CABA Martín Lousteau.

Según confiaron a Télam fuentes partidarias, la presencia de estos referentes nacionales en la provincia se incrementará a medida que se acerque la fecha de la elección: en las próximas semanas Larreta visitará 35 municipios de los 50 que la coalición opositora identifica como "estratégicos", ya que nuclean al 85% del voto provincial.

En las PASO del 12 de septiembre las listas sumadas de Diego Santilli y de Facundo Manes se impusieron por cuatro puntos porcentuales (37,33%) a la nómina del Frente de Todos que postula como primeros candidatos a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan (33,25%).

MIRÁ TAMBIÉN Llegan tres nuevos cargamentos de vacunas entre mañana y el miércoles

En relación al protagonismo del jefe de gobierno porteño, los estrategas de campaña de Juntos manifestaron a Télam que "la figura de Larreta tracciona mucho en la provincia de Buenos Aires y hoy es uno de los dirigentes con mayor valoración y es importante que acompañe la lista de Juntos".

A Larreta también se lo verá recorrer el territorio bonaerense junto al dirigente Emilio Monzó, quien en las primarias estuvo como candidato en la lista de Manes, con recorridas proselitistas por la cuarta y la quinta sección electoral.

Click to enlarge A fallback.

Ante la proximidad de la elección, los distintos espacios y referentes de JxC coordinan actividades en conjunto aunque eso no implica que -mágicamente- se hayan disuelto las pujas por posicionamientos; tampoco desaparecieron las diferencias políticas manifiestas.

La prueba más clara de que las tensiones subsisten emergió esta semana luego de que Manes cuestionara a Macri por no presentarse por segunda vez a prestar declaración indagatoria en la causa por el presunto espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del ARA San Juan.

MIRÁ TAMBIÉN El Senado sesionará esta semana con una agenda de ayuda económica y social

"Yo no soy abogado pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad, y si a cualquiera de nosotros nos convocan (a declarar en la Justicia), tenemos que ir por más que sea injusta la causa", criticó el neurocirujano de extracción radical.

Y para que no quedaran dudas de su postura frente a la estrategia judicial de Macri, subrayó: "No me parece bien".

Esas definiciones no cayeron nada bien en el ala 'dura' del PRO, como se encargó de transmitírselo el diputado Fernando Iglesias, candidato a renovar su banca por la lista que en CABA encabeza la exgobernadora Vidal.

"Qué macanudo, ese muchacho. Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar", posteó Iglesias para devolver gentilezas desde su cuenta de Twitter.

En cuanto a la división de tareas para la campaña, Larreta no es el único dirigente nacional de JxC que estará activo por el territorio bonaerense.

Más allá del frente judicial, el propio Macri también hará recorridas por el conurbano, aunque en los próximos días tenga previsto desembarcar en Córdoba, distrito que siempre le resultó amigable y al que incluso piensa como su futuro hogar, según declaró a principios de septiembre en una entrevista con la filial cordobesa de Radio Mitre.

Macri aterrizará en Córdoba para respaldar a la lista de candidatos de Juntos por el Cambio, que encabezan Luis Juez como primer candidato a senador nacional y radical Rodrigo de Loredo como primer postulante a diputado.

Al igual que en el cruce entre Iglesias y Manes, el encuentro de Macri con Juez no estará exento de alguna tensión ya que el referente cordobés lo cuestionó y le pidió "otro tipo de conducta" y que "eleve la vara ética" por no haberse presentado a la declaración indagatoria a la que lo había citado el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

Macri, además, estará en una recorrida junto a Santilli por el interior de la provincia de Buenos Aires en los próximos diez días, aunque la fecha aún está por definir.

El desembarco de figuras nacionales en la provincia de Buenos Aires no parará allí: este fin de semana Carrió y Santilli compartirán actividad en la localidad de San Fernando y el próximo lunes el "Colorado" recorrerá La Matanza junto a Bullrich y Manes, en una caminata prevista con una duración de tres horas y en la que se anuncia una conversación con los vecinos "barrio por barrio".

En relación a las actividades conjuntas de Santilli y Manes, el dúo que compitió en las PASO se presentará en tándem en las principales cabeceras del interior provincial, como Bahía Blanca, Olavarría y Junín.

Durante la semana que pasó, en la mesa de trabajo de la campaña de Juntos se analizaban cuatro encuestas: la primera da ganador a Santilli por seis puntos y la segunda por cuatro, igual que en las PASO.

En los otros dos sondeos, el FdT recorta diferencias y queda dos puntos por debajo.

Los estrategas de la coalición opositora adelantan que para sostener el triunfo de las PASO apelarán a quienes no fueron a votar en provincia –unas 900.000 personas- pero también al denominado voto útil, y eso explica por qué los principales dirigentes partidarios repiten en cada reportaje que JxC "es la única opción para frenar al kirchnerismo".

En el caso de los liberales, ese voto no preocupa tanto en los bunkers bonaerenses como en CABA, ya que el economista José Luis Espert sacó en las PASO 4,78%, mientras que Milei, postulante en la Ciudad, arañó el 14%.

A nivel nacional, los números de JxC marcan una elección similar a las primarias, y si bien reconocen que en el distrito bonaerense el comicio está "abierto", marcan que la oposición tiene margen para incrementar sus votos en la "zona centro" del país, en particular en Córdoba, pero también en Mendoza y Santa Fe.

Mientras tanto, desde el comando de Manes pretenden que el neurólogo siga acompañando a Santilli pero también sea protagonista, por lo que ya lo imaginan como orador en un acto que el radicalismo realizará en la cancha de Ferro el próximo 28 de octubre.

Está pensado como un homenaje al triunfo de Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia, el 30 de octubre de 1983, bajo el eslogan "el radicalismo vuelve a la cancha".

La convocatoria de la UCR apunta a un doble simbolismo: regresar a la cancha de Ferro, donde el exmandatario radical hacía muchos de sus mítines políticos, pero también en un sentido figurado de "volver a la cancha" política con vocación de poder tras la irrupción de Manes como figura trascendente del partido, quien logró reposicionar a la UCR dentro de JxC. (Télam)