El exmandatario Mauricio Macri criticó hoy la media sanción del Senado al proyecto para ampliar el máximo tribunal y sostuvo a modo de argumento que "un país no puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol", al tiempo que vaticinó una derrota del oficialismo en 2023 al afirmar que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón, es el primero donde se va a ir".

Al referirse al proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros, dijo que "esos cambios institucionales nos condenan a la pobreza eterna" porque desalientan las inversiones al "no generar confianza", lo que produce que "nadie invierta en el país".

En diálogo con Radio Mitre, Macri insistió en que la ampliación del tribunal afectaría la economía porque "las inversiones se logran a través de la confianza y esta se construye mediante las instituciones, que son el acuerdo de muchas personas sobre reglas que no las va a modificar nadie durante mucho tiempo".

Y agregó: "Eso permite que puedan invertir su tiempo y su capital".

En ese sentido, sostuvo que "las inversiones no vienen a la Argentina porque después le cambian las reglas, les aumentan los impuestos, les cambian las regulaciones y los sindicatos, como Atilra (por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), se te paran en la puerta y no te dejan sacar la producción".

Con esta última frase, se refirió al conflicto laboral por despidos en la planta de Lácteos Vidal en el partido bonaerense de Carlos Casares, que incluyó bloqueos a las instalaciones y la intervención de la Justicia del Trabajo.

Tras mencionar ese hecho, el exmandatario se preguntó: "¿Quién va a invertir en un país así? En un país donde vale todo y cree que puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol. No suma y nos condena a la pobreza eterna", sentenció.

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, consideró inexorable una derrota del Frente de Todos (FdT) al señalar que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón", en alusión a la Argentina, será "el primero donde se va a ir".

Sobre el tratamiento en el Senado de la ampliación de la Corte, el fundador del PRO consideró que "nuevamente es una demostración de la falta de conciencia de la realidad que tiene la Vicepresidenta (por Cristina Fernández de Kirchner) y su agenda personal".

Macri reprochó también la votación a favor de ampliar el tribunal por parte de la senadora riojana María Clara del Valle Vega, quien fue electa por Juntos por el Cambio (JxC).

"Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere ampliarse porque siempre está esa tensión entre ampliarse e incorporar gente y la claridad en las ideas; si no hay claridad en las ideas no sirve ampliarse", aseguró.

Al ser consultado sobre si desea competir nuevamente por la Presidencia en 2023, se limitó a responder: "Estoy muy contento ahora, ayudando, en mi casa, en libertad. Y no estoy especulando porque yo sé la relación que tengo con la gente, que me lo demuestra todos los días a donde voy".

"Hoy siento que estoy ayudando donde estoy para que haya claridad en las ideas. El quién es importante, pero el para qué es más importante todavía. No se puede volver a creer que podemos hacer un populismo light", señaló.

En otra tramo de la entrevista, el exmandatario adelantó que está por publicar un nuevo libro que se titulará "Para qué", en el que se propone reflejar sus experiencias, describir su estilo de liderazgo y plantear, como su idea para el futuro, qué hacer para "recuperar el mérito y la cultura de trabajo".

"No podemos seguir teniendo un Estado que nos asfixia y nos carga de impuestos y nos roba nuestro trabajo", resumió Macri al exponer sus propuestas para un hipotético segundo período de Cambiemos, ahora JxC, en el Gobierno.

En ese punto, aseguró que hay que dejar de lado la tentación de "ser gradualistas" para evitar que haya "abusos del Estado".

"Tenemos que dejar de decir discursos progres y por eso ahora no nos vamos a callar. No hay discusión sobre si debemos ser gradualistas. La gente ya comprendió que eso no va. Basta de discursos cínicos que le han dado poder a gente ha abusado del Estado y solo se han salvado ellos", manifestó.

Y añadió: "Vamos a volver al poder con experiencia y con el apoyo de la gente, porque es la gente la que entendió y ve con claridad y sensatez".

Respecto a si participaría de un encuentro con la Vicepresidenta en el marco de la convocatoria al diálogo político, Macri replicó que "el diálogo se basa en la verdad, pero el populismo destruye el valor de la palabra. Por eso, el diálogo se puede construir si se acepta que con estas ideas que usaron fracasa cualquiera".

"Sentémonos, si realmente hacemos una autocrítica de que estas ideas populistas llevaron a la Argentina al 50% de pobreza mientras que en 1983 teníamos un 6%. Estas ideas populistas fracasaron. No van. Acá no fracasan las personas, sino las ideas", insistió, y llamó a "cambiar las ideas".

