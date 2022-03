El expresidente Mauricio Macri recibió hoy al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, con quien dialogó sobre la "preocupante situación mundial" a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros temas.

"Conversamos sobre la preocupante situación mundial a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania. También, sobre el futuro de la Argentina y de los países de la región", consignó Macri a través de su cuenta de Twitter.

El posteo, que incluyó una fotografía, no contiene información acerca del escenario del encuentro, pero un portavoz del ex presidente señaló que la reunión se llevó a cabo en la c asa de Macri, en la localidad bonaerense de Acassuso.

El 14 de febrero último, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había recibido en la sede gubernamental de Parque Patricios a Stanley para dialogar sobre el "panorama internacional y diferentes iniciativas de cooperación entre ciudades de los Estados Unidos y Buenos Aires", según informó entonces la administración capitalina.

"Desde la Ciudad ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos en agendas clave para las ciudades, como el cambio climático, y en intercambios que generen sinergias y oportunidades de desarrollo entre nuestros sectores estratégicos", señaló Rodríguez Larreta en esa oportunidad.

(Télam)