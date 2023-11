Asimismo, consideró que Milei "no reviste ningún peligro" porque pese a que "suenen extremas" algunas de sus propuestas, el postulante libertario "tendrá que negociarlas en el Congreso".

"Hay cosas de lo que él plantea que suenan extremas, pero él tendrá que negociarlas en el Congreso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo. No reviste ningún peligro. No es el sistema corporativo y mafioso. Es una persona que hoy ha venido a representar a muchos ciudadanos de pie que se cansaron", indicó Macri en una entrevista realizada por el expresidente colombiano Iván Duque, en un ciclo de reportajes del centro de académicos estadounidense Woodrow Wilson Center.

El fundador del PRO remarcó que si bien tuvo "diferencias en la campaña" con el candidato libertario son "muchas más las coincidencias alrededor de terminar con un sistema mafioso".

En ese sentido, hizo hincapié en que "espera" que en caso de ser elegido presidente "sepa armar un equipo de gente buena" porque "va a requerir ayuda".

"Y si la pide la va a tener en mucha gente de bien que quiere un cambio en la Argentina", resaltó.

"Creo que el cambio es lo que prevalece. Por eso lo estamos apoyando", añadió.

Macri señaló que "hay que entender lo que es un balotaje", el cual es "el momento en el que uno vota en contra del que no quiere que sea (presidente)".

"Lo que tenemos que estar seguros es lo que ya vimos. Ya (Sergio) Massa gobernó con el kirchnerismo estos cuatro años. Ha tenido una actuación lamentable", sostuvo, en contraposición de Milei, a quien -dijo- le dará "la oportunidad" por estar "lleno de buenas intenciones".

Para el fundador del PRO, el país debe "tener un presupuesto público en el que se gaste lo estrictamente necesario", "que se corten todos los privilegios", y "terminar de tener déficit fiscal".

"Argentina tiene que comprometerse, y es una parte central de la plataforma de Milei, como de la nuestra, la baja terminante y urgente del gasto público para equilibrar las cuentas. A partir de ahí abrir el país, como Colombia lo ha hecho", destacó.

En ese punto, Macri coincidió con Milei en criticar el rol del Mercosur en la región por considerarlo "uno de los bloques más cerrados del mundo".

"Hay que abrir porque en la competencia todos trabajamos mejor, producimos mejor calidad y a menor precio", explicó.

El exmandatario realizó una autocrítica al afirmar que durante su Gobierno (2015-2019) tuvo "un fallido en creer que sólo 'haciendo' demostrábamos que las cosas eran mejor".

"En el mundo que vivimos es tan importante hacer como relatar. Tenemos que comunicar igual o mejor de lo que hacemos para evitar que aquellos que venden espejos de colores engañen a la gente y cuando se dan cuenta que se les destruyó el futuro ya sea demasiado tarde", agregó. (Télam)