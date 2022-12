El ex presidente Mauricio Macri celebró hoy el triunfo y el pase a la final de la Selección Nacional, tras imponerse por 3 a 0 a Croacia en el Mundial de Qatar 2022, al tiempo que remarcó sobre los jugadores que es "un orgullo verlos representar el deporte argentino".

"VAMOS ARGENTINA! ESTAMOS EN LA FINAL CARAJO!!! Felicitaciones muchachos, gran partido! Jugaron con autoridad y fútbol. Un orgullo verlos representar el deporte argentino", escribió Macri en su cuenta de Twitter.

El tuit del ex presidente sumó más de 2.000 retuits y superó los 11 mil me gusta durante horas después de haberlo escrito. Está previsto que el ex jefe de Estado, quien se encuentra en Qatar como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, arribe el próximo domingo al estadio Lusail para presenciar la final del Mundial 2022 entre la Argentina y el ganador de la otra semifinal, que este miércoles disputarán Francia y Marruecos.

El ex jefe de Estado había cuestionado a quienes lo acusaban de ser mal augurio para la Selección argentina. "Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente malde la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos conBoca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", señaló en su momento en diálogo con Ari Paluch en Radio Rivadavia.

Además, el ex mandatario , añadió: "No me importa nada lo que me digan porque desde 2003 vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto". En tanto, el presidente Alberto Fernández finalmente no viajará a Qatar, como se especuló en un principio, para ver el trascendental encuentro. GAM NA