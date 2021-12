(Por Ariel Zak) La defensa del expresidente Mauricio Macri trabaja por estas horas en los detalles de la apelación al procesamiento que le dictó el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes de su entorno.

La estrategia judicial del exmandatario incluye, además, el movimiento de otras piezas: su abogado Pablo Lanusse presentó ayer ante la Cámara de Casación el escrito con los fundamentos para sostener en esa instancia el intento de apartar del caso al juez Bava, según supo Télam de fuentes judiciales.

En simultáneo, la defensa del exmandatario espera noticias sobre su intento de llevar el expediente a Comodoro Py a través de un planteo de inhibitoria que le presentó al juez federal Ariel Lijo con el objetivo de que el magistrado le diga a su colega de Dolores que cualquier delito que hubiere podido ser cometido desde la Casa Rosada debe ser investigado por el fuero federal porteño.

Ese planteo presentado en los tribunales de Retiro ya cuenta con un guiño del presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun que días atrás le ordenó al magistrado Lijo que de una repuesta concreta a la presentación de Macri y defina si la causa debería seguir tramitando donde está o debería cambiar de jurisdicción.

"Vamos a apelar todo", adelantó el abogado de Macri durante una entrevista que le concedió al canal LN+, pocas horas después de que se conociera el fallo con el que el juez Bava, además de procesar al expresidente, le prohibió la salida del país, le trabó un embargo por 100 millones de pesos y lo instó a informar al tribunal cada vez que vaya a pasar más de 10 días fuera de su domicilio.

A la hora de cuestionar el procesamiento, Lanusse dijo que "el fallo es un disparate técnicamente jurídico, es absolutamente carente de toda prueba. Porque como le dijo Mauricio Macri al juez por escrito: 'No hay prueba porque está probado que Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar'".

Dirigentes cercanos a Macri repitieron en on y en off que no hay elementos que vinculen al expresidente con el supuesto espionaje ilegal, que no hay ninguna indicación que lleve su firma y que no le daba indicaciones específicas a los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), más allá del trazado de los lineamientos estratégicos de la inteligencia nacional.

El propio fallo de Bava incluye algunas repuestas a ese tipo de argumentos cuando indica que Macri no solo habría posibilitado el espionaje, sino que usó lo producido por la AFI y tomó decisiones en base a ello en lugar de interrumpirlo y hacer cesar las acciones ilegales.

El juez le dedicó, además, un pasaje del fallo de 175 páginas a la dinámica del vínculo del expresidente con Arribas, el amigo al cual puso como jefe de la AFI y sobre el cual hoy pesan 4 procesamientos por maniobras de espionaje ilegal que tuvieron por víctima, además, a dirigentes políticos, organizaciones sociales y hasta periodistas.

"Conforme surge de la información remitida por la Secretaría General de la Presidencia, en el período investigado el imputado Arribas concurrió, sin contar las visitas a la Residencia Presidencial de Olivos, un promedio de más de tres veces por mes a la Casa de Gobierno", detalló el magistrado.

Luego de resaltar que esos encuentros no constituyen ningún delito, sostuvo que permiten advertir "con claridad la participación activa y el interés que el primer mandatario (Macri) posee en las labores de la Agencia" que por entonces conducía su amigo Arribas. (Télam)