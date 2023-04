El ex presidente Mauricio Macri reapareció en la escena pública en medio de la interna del PRO por la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de plegar el calendario de la Ciudad a las elecciones nacionales e inclinarse por el uso de la boleta única electrónica.

"Estoy más convencido que nunca de que si ahora tenemos el coraje de hacer lo correcto, el futuro es nuestro", sostuvo el ex mandatario ante la atenta mirada del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En esa línea, Macri replicó la misma frase que utilizó en la presentación de su segundo libro: "Dije que como espacio somos el cambio o no somos nada. Tambien dije que nos enfrentamos al fin del populismo".

"Hace nueve meses empecé a recorrer la Argentina. La ultima visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace 4 años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo", sostuvo el ex jefe de Estado.

Y agregó sobre el oficialismo: "Si resurge será en una versión republicana. En los últimos 20 años, el peronismo abrazó ideas perversas. Nos aisló del mundo y tuvo una actitud pasiva y cómplice del desarrollo del narcotráfico en el país. Nos llevó a la era de la posverdad. Esto fue muy triste y dañino".

El lunes, la interna en el partido que lidera Macri ardió tras la confirmación de Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales del PRO, de aplicar el código electoral de la Ciudad de Buenos Aires para utilizar la boleta única electrónica.

La decisión golpeó de lleno a Macri que aspiraba a que su primo y ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta, Jorge Macri, encabezara la lista del PRO en la Ciudad

De esta manera, Jorge Macri no traccionará con la lista sábana nacional el día de los comicios, sino que competirá mano a mano con el resto de los precandidatos a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio. GD/SPC NA