El expresidente Mauricio Macri convocó hoy a movilizarse a Dolores para acompañarlo en su declaración indagatoria por la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, criticó el control de precios y dijo que hay "pseudoterroristas" en el sur del país.

También aseguró que su espacio tendrá el "desafío" de dirimir las "lógicas ambiciones personales" en una "competencia respetuosa" para las elecciones de 2023.

"Estoy muy conmovido, siempre creí en nuestro vínculo con los argentinos, pero en estos momentos cuando te sentís acompañado decís hay gente del otro lado que también se siente parte", expresó Macri por el acompañamiento que recibiría el próximo jueves, cuando debe declarar en el juzgado federal de Dolores.

En una conversación organizada por el PRO y transmitida por redes sociales agregó: "Le agradezco mucho a toda la gente que me mandó mensajes y a aquellos que sientan ganas de acompañarme, así que muchas gracias de verdad".

Ante la pregunta "¿el kirchnerismo quiere meterte en cana?", respondió: "Si pudiera, obviamente, porque el nivel de calumnias, de agresión, de persecución que he tenido estos dos años es casi una obsesión. Es muy difícil de entender, pero estoy muy tranquilo". Sobre la causa reiteró que "no mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno".

"Es un disparate más de un juez subrogante por hechos que no sucedieron en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores; el juez no puede intervenir. Él rechazó la recusación y siguió adelante. Este juez ha decidido todo así, en forma muy particular", aseveró.

Su interlocutor agregó que el llamado del juez Martín Bava se produjo cuando el exmandatario estaba fuera del país y Macri contestó: "Cualquiera, cualquiera..., después decía que no sabia donde yo vivía, todo el mundo sabe donde vivo; puede llamar a la custodia. Todo una cosa muy propia, un método, una forma de hacer política que tiene el kirchnerismo".

"Entiendo que haya gente a la que no le haya gustado nuestro gobierno pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad", insistió, y agregó que condujo un "gobierno sano, con una cultura del poder respetuosa, nadie abusó del poder; el objetivo para nadie era enriquecerse sino construir una mejor sociedad".

Luego se refirió a las cuentas o empresas en el exterior y una supuesta persecución: "Recordemos que a Enrique Olivera, un buen dirigente radical, lo acusaron de tener cuentas no sé donde y era todo mentira". Y acusó al actual Presidente por ese episodio: "Todo el mundo le hizo cargo de eso a Alberto Fernández, y se repite la historia".

Sobre las elecciones del 14 de noviembre dijo que "hay un aprendizaje muy profundo" y "mucha gente que apostó al asado y a la heladera llena y se dio cuenta que era mentira; está volviendo a decir: 'mi abuelo tenía razón, lo que vale es la cultura del trabajo'".

Sobre la economía declaró: "Todas las cosas las ha hecho (el gobierno) contrariando la ley de la gravedad; eso de 'puedo imprimir todos los pesos que quiera y no va a tener consecuencias' y después querer agarrársela con el bombero que no apaga el incendio".

"Ir al control de precios, que nunca ha funcionado, y perseguir, prepotear y amenazar a los empresarios y a los supermercadistas, cuando el problema es que está llena de pesos la Argentina y la gente se escapa de los pesos porque ve que cada vez valen menos; por eso las criptomonedas cada vez valen más, porque hay muchos gobiernos haciendo estas macanas. Esto va a tener sus consecuencias", añadió.

Las criptomonedas "vinieron para quedarse", sostuvo, y recomendó a los jóvenes que si tienen pesos los inviertan en ese valor. "Les está yendo bien, es increíble", exclamó.

Luego evitó definiciones sobre su potencial candidatura: "Respeto a todos pero me he comprometido a garantizar que va a haber en Juntos por el Cambio una defensa de la República, los valores, la libertad, el futuro y lo estamos logrando".

Dijo que tras el 14 de noviembre "comienza una nueva etapa" en el país que "va a requerir mucha madurez" y "mucho equilibrio" y será necesario que "nadie por lógicas ambiciones personales ponga en riesgo esta unidad y el compromiso acerca del rumbo que vamos a dar al país a partir del (20)23".

También abogó por "reglas de juego internas" para una "competencia respetuosa" y ordenar "un conjunto de gente valiosa porque se necesita a todos; hay muchos que quieren conducir y necesitamos de todos".

Sobre la violencia en el sur del país dijo que es "terrible lo que ha hecho el gobierno nacional de no estar presente. Con Patricia (Bullrich) la teníamos bastante a raya a toda esa situación, habíamos mejorado muchísimo y ahora hemos vuelto para atrás tolerando a estos pseudoterroristas, que ponen en pánico a gente de bien, a familias. Es muy malo lo que está pasando". (Télam)