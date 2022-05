El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, "es tan responsable" como su par ruso, Vladimir Putin, de la guerra, en una entrevista concedida a la revista estadounidense Time. "Veo al presidente de Ucrania en la televisión como si estuviese festejando, siendo aplaudido de pie por todos los parlamentos (del mundo). Ese tipo es tan responsable como Putin

Porque en una guerra no hay solamente un culpable", declaró Lula, favorito en las presidenciales de octubre en Brasil. "Él quiso la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más", agregó el ex mandatario brasileño. Tras las declaraciones de Lula, el embajador ucraniano en Brasil, Anatoliy Tkach, salió a cruzarlo y dijo que "está mal informado". Tkach también expresó que solicitará una audiencia "con el estimado ex presidente de Brasil" para explicarle las razones de la invasión rusa a Ucrania. Lula comentó, además: "Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que fue un error invadir, pero creo que nadie está buscando contribuir para que haya paz". "La gente está estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no lo va a resolver! Hay que estimular un acuerdo. ¡Pero hay un estímulo (al enfrentamiento)!", añadió Lula en la entrevista, que fue reproducida en los principales medios en Brasil y se volvió uno de los asuntos más comentados del país en Twitter

El líder de la izquierda brasileña, de 76 años, criticó asimismo la postura de Estados Unidos y de su presidente, Joe Biden

"Estados Unidos tiene un peso muy grande y él (Biden) podría evitar el conflicto, en vez de estimularlo. Podría haber dialogado más, participado más, Biden podría haber tomado un avión hasta Moscú para conversar con Putin. Ésa es la actitud que se espera de un líder", evaluó. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se llevó parte de las críticas: "Es urgente y necesario que creemos una nueva gobernanza mundial", consideró. "La ONU de hoy no representa más nada, no es tomada en serio por los gobernantes. Cada uno toma decisiones sin respetar la ONU

Putin invadió Ucrania de forma unilateral, sin consultar a la ONU", dijo el ex mandatario. INT/MMS/EFR/KDV NA