El senador Luis Juez reiteró sus polémicos dichos contra la comunidad al insistir en calificar a los argentinos como "un pueblo de mierda", aunque, en esta oportunidad, aclaró que se considera parte de la sociedad "que no reacciona"

"No dije ´qué pueblo de mierda que son´, digo que somos, porque le exigimos más a un jugador de fútbol que a un tipo que votamos, pero resulta que si (Lionel) Messi patea mal un tiro libre es un fracasado", expresó. En la misma línea, el dirigente opositor contrapuso: "A nuestra dirigencia política, sindical y empresaria...nos están mintiendo, nos roban, te joden en la cara y no importa. Votamos ladrones y queremos que no nos roben", y agregó: "Pido disculpas, pero lo digo con sinceridad, alguna vez tenemos que reaccionar y pedirle a nuestros dirigentes que estén a la altura porque vamos a terminar en el fondo". "No ando con la calculadora sumando y restando para ver si lo que digo cae bien o mal, lo digo como lo siento. Me siento ridículo, digo lo mismo hace 40 años, sin embargo siempre se termina rotulando de la misma manera, me la paso dando explicaciones como si fuera un convicto", se defendió en diálogo con Ari Paluch para AM550. Además, Juez cuestionó el homenaje que le realizó el Gobierno al ex ministro de Salud, Ginés González García, y reiteró sus cuestionamientos a la sociedad

"Ayer le entregaron un premio a Ginés González García y no creo que la gente esté enojada, diciendo que se le murieron un montón de amigos. Lo escuchaba al gordo chanta ese diciendo que no hay vacunatorio VIP, ¿En serio dijo eso?", afirmó.. El fallo del juez Martín Cormick.. El referente de Juntos por el Cambio criticó la anulación de la designación de la radical Roxana Reyes del Consejo de la Magistratura, por parte del juez Martín Cormick, al que definió de "puntero político"

"Ese pibe es un puntero político, por eso el kirchnerismo se quiere quedar con la Justicia. Son tipos que accionan políticamente cuando el poder se lo pide, les resulta funcional

MIRÁ TAMBIÉN Se conocerá el viernes la sentencia del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy

Aparece este juez cuando la jefa lo necesita. Te das cuenta la sociedad que tenemos", manifestó

Asimismo, agregó: "Soy de los que creen que lo obvio no necesita explicación. Debemos reflexionar como sociedad qué estamos haciendo, por qué siempre estamos tan abajo, por qué hemos perdido todo los conceptos que nos definían como sociedad". Por último, envió un mensaje a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la puja por el lugar en el Consejo de la Magistratura

"La Corte falló, dictaminó, dijo cómo son las cosas, estamos perdieron tiempo al cuete, y va a volver a decir lo que dijo. El problema no es personal, alguien debería poder decirle (a Cristina Kirchner) que así las cosas no se pueden hacer, no se puede argumentar en nombre de la defensa de sus propios intereses para quedarse con algo que no le corresponde", concluyó

SR/KDV NA