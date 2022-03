El líder de MILES, Luis D´Elía, consideró que La Cámpora se mandaría "una cagada histórica" si vota en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que le pidió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que "no `delarruice´" al presidente Alberto Fernández.

"En nuestra concepción histórica nos mandamos cuatro macanas muy grandes: reemplazar la transversalidad política por La Cámpora fue un error enorme de conducción política; haber elegido de candidato a Daniel Scioli y después boicotearlo para abrirle la puerta al triunfo de Macri; mala alianza con los renovadores, entre gallos y medianoches; y hoy nos estamos por mandar la cuarta cagada histórica, que es cerrarle las puertas a un buen acuerdo que plantea que no haya ajuste, que no va a haber reformas", analizó el dirigente oficialista.

MIRÁ TAMBIÉN Organizaciones sociales y políticas marcharán esta tarde contra el acuerdo con el FMI

Fernández - Massa - Kirchner

En declaraciones radiales, el ex funcionario nacional consideró que "es tristísimo que La Cámpora termine votando con el PRO" en contra del acuerdo con el organismo de crédito multilateral. En ese sentido, profundizó: "La Cámpora tiene mucha mayor responsabilidad. Es mandarlo a una situación de enorme debilidad política a Alberto".

"Lo que no puede hacer nuestra querida Cristina... no delarruicemos a Alberto", lanzó D´Elía, en alusión al ex presidente Fernando De la Rúa.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno de Santa Fe comenzará un proceso para cubrir vacantes en la Justicia

Por otra parte, el líder de MILES consideró que una de las claves para poder cumplir con la reducción del déficit que plantea el acuerdo con el FMI es "tener bien aplicado AFIP, el Puerto y la Aduana" y explicó su planteo: "Sólo el sector agroexportador evade 30 mil millones de dólares por año". (GLP)