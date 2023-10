El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró hoy su apoyo al candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, tras el acuerdo político alcanzado ayer con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", dice un comunicado difundido por Barrionuevo esta mañana.

En el comunicado, el dirigente sindical agregó: "La pregunta sobre 'la casta' ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir".

