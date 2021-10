El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, destacó hoy que "hay una gran esperanza con respecto al futuro" y que "se está viendo la luz al final del túnel", en el marco de la firma de un convenio del Gobierno con representantes de cámaras empresarias y de sindicatos del sector gastronómico y hotelero.

"Este es un acuerdo que nos va a beneficiar muchísimo, que nos va a dar tiempo a recuperarnos", dijo Barrionuevo en un encuentro donde estuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Añadió que "sin lugar a dudas, nuestro gremio fue uno de los más castigados" durante la pandemia", pero siempre estuvimos al lado de los trabajadores y acompañando a los empresarios, porque si no hay empresarios no hay empleos".

Barrionuevo -señaló un comunicado- expresó que "hay una gran esperanza con respecto al futuro. Acabamos de tener un fin de semana récord" en materia de turismo "y ahora el gobernador (bonaerense) Axel Kicillof lanzó un plan para movilizar a más de 220 mil jóvenes" financiando sus viajes de egresados.

Añadió que el sector gastronómico y hotelero "no está acostumbrado a hacer piquetes porque lo que pedimos siempre es trabajar. Hay que generar trabajo para que después no haya reclamos. No hay hogar que no se construye con buenos salarios".

"Fue muy bueno el IFE, el ATP, y ahora el REPRO pero por fin estamos viendo la luz al final del túnel", enfatizó.

Además de Barrionuevo estuvieron José López (Federación Argentina de Alojamiento por hora), Paula Olivier (Cámara Argentina de Empresas de Caterings), Juan Carlos Stupp (Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios), Daniel Prieto (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés), Graciela Fresno (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina) y Roberto Amengual (Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina). (Télam)