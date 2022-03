El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, afirmó hoy en el Senado que "no puede haber ningún tipo de decisión que haga que dejen de funcionar el Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Nación", al referirse al plazo del 15 de abril establecido por la Corte Suprema para que se apruebe una ley que establezca una nueva conformación del órgano encargado de analizar la conducta y proponer jueces.

Lugones expuso hoy ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta, que conducen los oficialistas Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, luego del informe que brindó el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre los proyectos para reformar la ley del Consejo de la Magistratura que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Si bien el juez Lugones prefirió no opinar sobre las reformas que se analizan en el Senado, hizo referencia a la propuesta realizada por algunos legisladores opositores para que el Presidente de la Corte ejerza la titularidad del Consejo de la Magistratura.

Lugones afirmó que el artículo 114 de la Constitución Nacional "desde mi enfoque de profesor de Derecho Constitucional es muy claro cuando dice que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial, pero si la Corte Suprema va a disponer el Administrador General entonces la Corte Suprema va a administrar el Poder Judicial".

En su exposición ante el plenario de comisiones, Lugones dijo que "no se puede permitir que el Consejo de la Magistratura se pare. No puede haber ningún tipo de decisión que haga que dejen de funcionar ni el Consejo ni el Poder Judicial de la Nación".

Recordó que si el 16 de abril no hay una nueva ley "no habrá más elecciones de ternas de jueces ni juicios políticos porque ya no tendremos facultad, pues será nulo porque así lo dice el fallo" de la Corte.

"Tenemos la función de reglamentar para el mejor funcionamiento del Poder Judicial. Soy de la idea de que mas allá de lo que pase el 16 de abril, que dependerá del Congreso, no podemos permitir que el Poder Judicial se pare", agregó.

Lugones también dijo que es necesario avanzar en los concursos para cubrir la falta de magistrados al señalar que "no vamos a tener un país mejor si seguimos con el 30% de las vacantes de jueces que tenemos en este momento"

En su discurso también destacó que se "estableció mucha legislación en materia de género. Nosotros debemos ser la camada de magistrados y de consejeros que logremos que el Poder Judicial deje de ser machista".

Además recordó que le tocó asumir en la pandemia y que debieron instrumentar el sistema tecnológico para que funcione el Poder Judicial. Destacó que en 2021 se hicieron más de "200 concursos" que se realizaron en el edificio del complejo Tecnópolis.

También resaltó que se firmaron dos contratos con las provincias de La Pampa y Misiones para que se ocupen de motorizar el funcionamiento de los edificios y en ese sentido dijo que espera rubricar otros acuerdos con Santiago del Estero, Córdoba y Neuquén.

Lugones expuso luego del informe brindado por el ministro Soria, quien defendió la propuesta del Gobierno nacional de elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.

La iniciativa oficial suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convenciones internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres. (Télam)