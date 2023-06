El presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, reclamó esta noche poder participar de las PASO dentro de Unión por la Patria (UXP), luego de que se anunciara la fórmula presidencial integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

"Estamos conversando con otras fuerzas que integran el Frente para plantear una definición común. En este contexto tienen que permitirnos la presentación de otra propuesta en las PASO. En caso de que esto no pueda prosperar impugnaremos. Unión por la Patria desapareció", expresó esta noche en su cuenta de Twitter.

Al igual que el espacio de Juan Grabois, el Frente Patria Grande, Unidad Popular -que integra la coalición oficialista- también reclamó de esta manera poder presentar su precandidato en las PASO del 13 de agosto.

"No vamos a seguir en estos términos. Nosotros y todos los partidos que no estén de acuerdo con esta definición absolutamente inconsulta, hecha entre gallos y medianoche, que no tiene nada que ver con lo que esperábamos, podemos desprender a nuestros partidos de la alianza conformada y presentarnos como partidos", advirtió. (Télam)