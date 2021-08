El senador nacional radical Martín Lousteau estuvo hoy en Santa Fe apoyando al precandidato a la Cámara alta Maximiliano Pullaro y afirmó que "con esta presión tributaria el sector privado no puede generar más trabajo".

"No se puede construir el futuro sin sustancia y sin solvencia y en Santa Fe tenemos un candidato como Maxi Pullaro", dijo Lousteau en la ciudad de Casilda.

En las actividades proselitistas también estuvieron el diputado nacional Emiliano Yacobitti y la precandidata a la Cámara baja Victoria Tejada, se informó en un comunicado.

"Argentina hoy necesita temple y coraje para plantarse ante determinadas cosas pero además ideas y gestión para construir el futuro", sostuvo Lousteau, quien enfatizó que "queremos ganar y transformar el país".

Para el senador radical, "la defensa de la República y las instituciones no es solamente frenar los abusos, es que la economía funcione normalmente, que haya trabajo y no planes, crédito, desarrollo y un plan". Y dijo que "con esta presión tributaria el sector privado no puede generar más trabajo".

Pullaro sostuvo que "Lousteau representa una esperanza, no solo para el radicalismo sino para todo el país" y agregó "podemos gobernar muy bien una provincia, como lo hicimos con el Frente Progresista, pero no alcanza si no hay un proyecto nacional con el poder suficiente para llevar adelante las transformaciones que Argentina necesita, y por eso nos referenciamos en Martín". (Télam)