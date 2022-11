El dirigente radical y senador nacional Martín Lousteau afirmó hoy que "hay que devolverle el Estado a la clase media", y planteó que la "Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema político". "Tenemos que devolverle el estado a la clase media y a los que expulsamos de esa clase media a la pobreza, producto de administrar mal el Estado. Es la batalla que tenemos que dar. No hay ninguna otra tan importante ni ninguna otra que valga tanto la pena", precisó Lousteau. Al participar del Congreso Nacional del Partido GEN, que lidera la diputada Margarita Stolbizer, el dirigente radical precisó que "Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema político", motivo por el que "primero hay que construir un cauce político y después pedir la colaboración a los técnicos" para poder "devolverle el Estado a la clase media". "Tenemos que abocarnos a cómo mejoramos lo que hace el Estado y por eso debemos definir sus prioridades, tener datos y gestionar a partir de datos. Ese es el shock que necesita Argentina, el cambio de rumbo no es hacer un mega ajuste", subrayó en un comunicado. Y concluyó: "Si ordenamos la política vamos a ordenar muchas más cosas de las que creemos y esta es la tarea que tenemos en Juntos por el Cambio. Debemos recuperar el sentido del Estado y así vamos volver a tener una vida cotidiana más tranquila". MD/MAC NA