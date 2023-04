La diputada y secretaria parlamentaria del bloque de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, destacó el sistema de elección concurrente adoptado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y respondió a los cuestionamientos del ex presidente Mauricio Macri al señalar que la Ciudad "no está cambiando ninguna regla".

En diálogo con Radio Rivadavia, Lospennato aclaró que la modificación de los mecanismos electorales constituye una facultad que se le otorga únicamente al jefe de Gobierno y explicó que los comicios serán el mismo día en el que se realizarán los nacionales, pero diferirá la metodología.

"La ley electoral nacional otorga la posibilidad a los distritos de que, si unifican la fecha de la elección entre la nacional y la local, se puedan utilizar dos métodos distintos, uno simultáneo y otro concurrente. Cuando uno elige el concurrente puede hacerlo el mismo día, pero respetando el método electoral local, es decir, el mecanismo que tenga cada constitución", explicó la diputada

Los dichos llegan luego de que el ex presidente y fundador del PRO afirmara que Rodríguez Larreta no debía desdoblar elecciones, y planteara que "no hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar algo para complicarle la vida a la gente".

Respecto a la tensión entre los dos dirigentes, la legisladora sostuvo que ,si bien tienen "todo el derecho a no estar de acuerdo y pensar en que hay un mecanismo mejor que otro", lo cierto es que "la Ley electoral le da la facultad al jefe de Gobierno que es quien debe decir en qué fecha y con qué forma votan los porteños".

"La mayoría de las provincias desdoblan su elección, en la mayoría, incluidas las de Juntos por el Cambio. Desdoblar la elección no es una rareza, es una regla, y eso implica más costos", afirmó, y agregó: "Las provincias que desdoblan consideran que ese costo está más que justificada. La ley electoral da esa posibilidad, hacerlo en la misma fecha y respetar la autonomía"

Asimismo, explicó que, a excepción de 2019, la elección a jefe de Gobierno en la Ciudad fue siempre de manera diferencial y precisó que la metodología varió a lo largo de la historia

"En 2013, el PRO propuso y adoptó la boleta única que se utilizó en 2015. A partir de 2018, el Código Electoral de la Ciudad sostiene que el mecanismo de votación es la Boleta Única", desarrolló. En línea con lo expresado desde el entorno de Larreta, la legisladora reiteró que el Gobierno porteño es promotor de la Boleta Única y reclamó que el resto de las provincias puedan adoptar la metodología

"El año 2019 fue la excepción a la historia de la Ciudad porque a nivel nacional gobernaba Juntos por el Cambio y, en ese momento, esa decisión tuvo que ver con el acompañamiento a la reelección del presidente (Mauricio Macri)", indicó respecto a la simultaneidad de los comicios.

"Hoy las circunstancias son diferentes, gobierna el Frente de Todos y la mayoría de las provincias tienen sus sistemas electorales", argumentó, y agregó: "Muchas provincias han modificado la ley electoral en los últimos meses. Esto no lo hizo la Ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, no está cambiando ninguna regla. La regla es la Boleta Única".

Por último, Lospennato precisó que la Ciudad tiene como desafío cumplir con la ley aunque a veces no sea la más beneficiosa, y concluyó: "A veces la dictamos creyendo que es la más beneficiosa para nosotros, pero hay que cumplirla igual"

