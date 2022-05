La vicepresidenta del Senado, Carolina Losada, consideró que discutir sobre la posibilidad de que el liberal Javier Milei se incorpore a Juntos por el Cambio "no tiene sentido", ya que remarcó que "él no quiere estar" en la alianza opositora. "Me parece que es una discusión que no tiene sentido, porque Milei ni siquiera quiere estar en Juntos por el Cambio", sostuvo la dirigente de la UCR. En diálogo con Cristina Sin Vueltas, el programa que conduce Cristina Pérez en Radio Rivadavia, la representante de Santa Fe en la Cámara alta se mostró "convencida de que Juntos por el Cambio tiene que ampliarse todo lo que se pueda". "En el próximo Gobierno tiene que haber grandes acuerdos. Que se amplíe a aquellas personas que crean en la República, en la democracia, en la política como factor de cambio, en el proyecto que se está armando para el país", afirmó. La posibilidad de incluir a Milei en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 provocó rispideces internas en la alianza opositora y terminó de definirse que cualquier ampliación del espacio deberá contar con el consenso de todas las fuerzas integrantes. PT/KDV NA