Los candidatos a gobernador de Entre Ríos cerraron hoy sus campañas con actos en Paraná y Concordia junto a sus militantes y con las características clásicas del peronismo, de Juntos por el Cambio (JxC) y de La Libertad Avanza (LLA), los tres espacios que se disputan la gobernación este domingo, en simultáneo con las elecciones nacionales.

Luego de una semana de denuncias en la Justicia por supuesta extorsión y presunto reparto de boletas falsas, pero también con actividades en toda la provincia, el candidato por el oficialismo, Adán Bahl (Más por Entre Ríos), y Sebastián Etchevehere, de LLA, eligieron la capital entrerriana para finalizar sus actividades.

Por su lado, el candidato por Juntos por Entre Ríos (JxER), Rogelio Frigerio, viajó a Concordia y realizó su acto ante militancia del PRO de toda la provincia.

Además del sucesor de Gustavo Bordet en la Casa Gris, Entre Ríos renueva 17 senadores -uno por cada departamento- y 34 diputados provinciales, que se eligen como distrito único: quien gana logra quedarse automáticamente con 18 bancas.

Con fuegos artificiales, trompetas, bombos y mucha mística peronista, Bordet convocó a que "haya un gobernador que tenga bien puesta la camiseta de Entre Ríos".

"No necesitamos que vengan dirigentes políticos fracasados de Buenos Aires que nos digan lo que tenemos que hacer, acá sabemos lo que hay que hacer", apuntó el mandatario en referencia al acto que encabezó ayer Frigerio en Paraná, junto a los legisladores nacionales María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy.

En ese sentido, señaló que las y los candidatos de MxER viven en la provincia y "vamos a seguir viviendo, no usamos la provincia como un trampolín político".

Sin nombrarlo, Bordet reconoció que desde JxER "están repartiendo boletas truchas, han apelado a lo peor de la política: la trampa y mentira", y por eso invitó a "contar cada voto" y cuando se cuenta el último voto ahí sí se cierra la campaña para festejar el triunfo.

Bahl agregó que en esta elección "se juega el futuro de Entre Ríos: entre un gobernador entrerriano o un porteño que nunca nos ayudó cuando estuvo en el gobierno de (Mauricio) Macri, nos discriminó", en alusión a Frigerio, exministro del Interior de JxC.

"No nos falten el respeto, no nos digan qué hacer con recetas de Buenos Aires, no sienten lo que sentimos los entrerrianos, yo vivo acá y me comprometo a no improvisar, sino a trabajar todos los días para resolver los problemas entrerrianos", señaló.

El candidato peronista adelantó que su gobierno establecerá "acuerdos para fortalecer el turismo, la industria, la economía del conocimiento, y todos los sectores productivos".

En las últimas dos semanas, LLA denunció penalmente a Frigerio por extorsión y exacciones ilegales y acusó a los dirigentes de Juntos de "prometer dólares y vehículos cero kilómetro" a los votantes, de incurrir en "manejo fraudulento de boletas" y de acciones de intimidación y extorsión para "bajar la lista" de los libertarios.

También Etchevehere denunció que sectores de JxER repartieron un sobre de plástico con una carta falsa del candidato a presidente, Javier Milei, en la que convoca a cortar boleta y votar a Frigerio.

"Después de tanta lucha, estamos en el lado correcto y pudimos mostrar las cuevas, dónde están los chorros, y salimos con dignidad y con los mejores de los nuestros", remarcó el productor rural, hermano de Luis Miguel Etchevehere, el exministro de Agricultura de Macri.

Es que la Justicia deberá investigar la renuncia de varios candidatos libertarios, en el mismo momento en que se conocieron las reuniones en las que desde el espacio encabezado por Frigerio se ofrecían futuros cargos a cambio de que declinen sus candidaturas.

Finalmente, Etchevehere resaltó que llegaron a esta instancia "sin estructura ni plata pero muchísima dignidad".

Al estilo de los actos porteños del PRO, Frigerio convocó en Concordia a todos los sectores de JxER, en un acto que lo abrió su contrincante en las PASO, el radical Pedro Galimberti.

Sin embargo, el exministro de Macri apeló a un discurso más cercano a Javier Milei: "Ya llega la libertad para todos, estoy cansado de los políticos que mienten y son millonarios viviendo del Estado y los privilegios".

"Conocemos cada centímetro de la provincia y nunca estuvimos tan mal desde 1983", dijo en rechazo de quienes señalan que no nació en Entre Ríos. Pidió ir a votar el domingo y "si llueve va a ser más épico hacer la provincia que (Justo José de) Urquiza".

También se ponen en juego 83 intendencias y unos 3.400 cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de Gobierno; cuatro de sus nueve diputados nacionales y un parlamentario para el cuerpo deliberativo del Mercosur.

En 2020, con la sanción de la Ley de Paridad de Género, quedó establecido que los tres poderes, partidos políticos, organizaciones civiles, consejos y colegios profesionales deben estar conformadas con un 50% de varones y 50% de mujeres.

En tanto, la reforma del 2008 de la Constitución provincial estableció un máximo de ocho años para permanecer al frente de la Gobernación. (Télam)