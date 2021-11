El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y los principales candidatos de las siete boletas que buscan ocupar las cinco bancas en la Cámara de Diputados que renueva esa provincia, habían votado hasta este mediodía en estas elecciones nacionales.

"Vamos a hacer una muy buena jornada, vamos a ganar y revertir la elección", afirmó Bordet tras emitir su voto en la Escuela "Vélez Sársfield" de Concordia, desde donde viajará a Paraná para esperar los resultados.

La votación comenzó con normalidad en Entre Ríos, tras una noche de tormenta que dificultó el sufragio durante las primeras horas, pero que fue fue despejándose e incrementando la temperatura con el correr de las horas.

Un total de 1.114.138 ciudadanos de Entre Ríos están habilitado a sufragar en 3.355 mesas dispuestas en 661 escuelas, de los cuales ya sufragó el 12,11% antes de las 10 de la mañana.

Bordet votó junto a su familia y convocó a todos los jóvenes a "emitir su voto, independientemente de lo que elijan, porque fortalece la democracia y las instituciones".

El mandatario entrerriano sostuvo que después de "un resultado adverso (en las PASO) escuchamos y pusimos el oído atento a los vecinos, para transformar las demandas en acciones de gobierno".

El primer candidato de ese frente, Enrique Cresto, agregó que "es un escenario totalmente distinto" al de las PASO, luego de un "trabajo muy territorial con los militantes y una campaña distinta".

"Se vota con mayor libertad, mucha alegría y tranquilidad", dijo Tomás Ledesma, el candidato más joven de Entre Ríos (FdT), y llamó a los jóvenes a "participar y decidir el futuro y presente de la Nación".

Las PASO en Entre Ríos arrojaron un resultado que generó sorpresa: el 4,02% de los votos (32.422 sufragios) obtenido por el Frente "Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad", espacio liberal de derecha ultracatólico, que lleva como candidatos a Miriam Muller.

"No pertenezco a la casta política, presentamos principios y valores que otros espacios no tienen", afirmó hoy tras votar en Paraná y pidió que la gente la acompañe para "romper con ese bipartidismo que no representa a nadie".

Nadia Burgos, candidata por la izquierda en Entre Ríos, destacó que la votación se desarrolla "en orden, sin problemas", y resaltó que se trata de una elección donde "los trabajadores se expresarán ante políticas de ajustes". (Télam)