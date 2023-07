El intendente de La Plata, Julio Garro (Juntos por el Cambio) y el concejal Guillermo Escudero (Unión por la Patria) continúan con sus campañas electorales como precandidatos a la jefatura comunal de la capital bonaerense con actos y recorridos.

En las últimas horas, Garro inauguró un local de JxC en Lisandro Olmos, donde valoró “las trasformaciones que logró la gestión” a lo largo de estos 8 años y remarcó: “Cuando asumimos, la ciudad estaba hundida en el abandono”.

“Quiero seguir siendo intendente porque amo esta ciudad y no me olvido como la encontramos en el 2015. Estaba hundida en el abandono, con una herida terriblemente grande después de la inundación”, dijo e hizo hincapié en la creación del SAME, que permitió brindar asistencia ante emergencias médicas en los distintos barrios, "los más de 40 kilómetros de obras hidráulicas para prevenir inundaciones y la creación de 29 escuelas y 250 nuevas aulas que buscan garantizar una educación de calidad".

En paralelo, valoró el megaplan de iluminación LED que llegó a las diversas localidades, la conversión de sitios abandonados en espacios públicos y recreativos, las obras de pavimentación y la red inteligente de prevención con más de 1.200 cámaras de seguridad HD.

“Lo que hicimos en estos años fue con todos los platenses tirando para el mismo lado. Encontramos un camino y hay que continuarlo”, planteó.

En tanto, el concejal peronista Escudero, hizo una recorrida por Ringuelet para conversar con ciudadanos, en la que expresó: “Miles de comercios y pymes locales cerraron en el macrismo, con los vecinos coincidimos en que no podemos volver para atrás y que es imprescindible seguir pensando propuestas para favorecer la actividad comercial”.

“En nuestro espacio de Unión por la Patria trabajamos para cuidar las tarifas, reducir las tasas y mejorar la seguridad. Esas son nuestras prioridades para el gobierno municipal. Es lo primero que vamos a llevar adelante desde el triunfo en 2023”, aseguró.

Sostuvo que “el comercio genera mucho empleo genuino y empuja a nuestra pymes para que crezcan y coloquen sus productos. Con Sergio Massa, Axel y el nuevo gobierno municipal que proponemos vamos a tener un comercio pujante y próspero en la región”. (Télam)