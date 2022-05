El Frente de Izquierda Unidad realizó hoy un acto por Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde criticó el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI y otras políticas oficiales y apuntó también contra nuevas expresiones de la derecha, como el diputado Javier Milei, que allí fue calificado de "liberfacho".

La diputada nacional del PTS-FIT Myriam Bregman señaló que "el Gobierno que dijo que venía a enfrentar a la derecha y sus políticas nos ató al FMI y sonríen felices con el Comando Sur norteamericano".

Añadió que "del otro lado está la variante liberal que expresa el programa económico que implementó la dictadura. (Mauricio) Macri volvió a insistir hace poco haciendo un desastre".

"Y ahora el más férreo defensor de este modelo es Javier Milei, que está recorriendo el país y vendiendo su programa económico de recetas fáciles. Pero Milei es un vende humo: porque no hay verdadera libertad mientras unos pocos lo tienen todo y la mayoría no tiene nada", dijo Bregman.

Bregman aseveró que en las condiciones actuales locales e internacionales "el que diga que el capitalismo va a dar solución al hambre, a la falta de trabajo, no dice la verdad. Y el que diga que no hay alternativa, tampoco. Todo el tiempo nos quieren mostrar que solo nos queda elegir el mal menor, y si no le haces el juego a la derecha".

La dirigente Cele Fierro, del MST, advirtió que el oficialismo y la oposición "le abren la puerta a Milei y sus liberfachos, que proponen recetas ya fracasadas y traccionan la agenda política a derecha. Desde la izquierda vamos a seguir junto a los reclamos populares, contra la inflación, por aumento salarial y trabajo genuino, contra la burocracia sindical".

Y dijo que en el marco de esas demandas "impulsamos una masiva Marcha Federal del 11 al 13 de mayo, con columnas que vienen desde todo el país y confluirán en Plaza de Mayo".

El diputado nacional Nicolás del Caño apuntó a la cuestión internacional y sostuvo que "todavía no salimos de la pandemia y estalló la guerra en el corazón de Europa".

"Rechazamos la invasión de Rusia en Ucrania. Pero eso no puede llevarnos a alinearnos con Zelenski (el presidente ucraniano), que está armado y actuando conjuntamente con la OTAN, expandiéndose hacia el Este".

El dirigente Alejandro Bodart dijo que "la gravísima crisis que hoy atraviesa el mundo confirma a las claras que el capitalismo sólo puede ofrecerle a la humanidad más miseria, extractivismo y guerras de rapiña imperialista".

"Por supuesto no va más el neoliberalismo, pero tampoco la falacia de un capitalismo 'humanizado': este sistema es salvaje y depredador por naturaleza. Por eso reafirmamos la necesidad de una salida antiimperialista, anticapitalista y por el socialismo con democracia, tanto en nuestro país como en el continente y en el mundo", añadió.

Raúl Godoy, obrero de la fábrica recuperada Zanon y dirigente del PTS señaló que "hoy la falta de trabajo, el trabajo precario, los planes sociales que son absolutamente insuficientes para vivir, tienen otra cara terrible: las jornadas interminables de trabajo".

"Nosotros tenemos una propuesta: luchemos juntos ocupados y desocupados por una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, con salarios que no estén por debajo de la canasta familiar. Si logramos imponer esto en las 12 mil principales empresas crearíamos un millón de puestos de trabajo genuino", amplió.

También asistieron y hablaron otros dirigentes, entre ellos Romina del Plá, Néstor Pitrola y Eduardo Belliboni.

(Télam)