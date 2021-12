Los presidentes de la países miembros del Mercosur ratificaron hoy "su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía" por las Islas Malvinas y advirtieron que "las medidas unilaterales, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas".

El pronunciamiento surgió en el marco del la LIX Cumbre del Mercosur, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería precisó que "los presidentes de los Estados Parte y Estados asociados reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas".

"Asimismo, destacaron también que la adopción de medidas unilaterales, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con lo acordado en las Naciones Unidas. Y, en ese sentido, reconocieron, al igual que en anteriores oportunidades, el derecho que le asiste a la Argentina de promover acciones legales contra las actividades no autorizadas en la referida área", añadió el comunicado de la cartera que conduce Santiago Cafiero.

Se explicó que los Jefes de Estado "manifestaron el constante interés regional en que esta prolongada disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, alcance, cuanto antes, una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del Mercosur y de otros foros regionales y multilaterales".

"Este nuevo pronunciamiento de apoyo regional, al más alto nivel, se inscribe en la tradicional solidaridad expresada por los países de América del Sur para acompañar a la Argentina en su permanente reclamo de ejercicio pleno de su soberanía y en la defensa de los recursos naturales del área en controversia", concluyó la Cancillería.

Click to enlarge A fallback.

Los países miembros del Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a los que se suman Venezuela (suspendida) y Bolivia (en proceso de adhesión), mientras como asociados están Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. (Télam)