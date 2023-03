Los movimientos sociales que integran el oficialismo decidieron enviar "una delegación mínima" para acompañar desde la calle el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa que inaugurará las sesiones ordinarias. "Una delegación mínima irá, pero ya aclaramos que no apoyamos la reelección", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes del sector, a pesar de que en un principio habían decido no movilizar a la Plaza del Congreso

La determinación, que había sido tomado por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con el objetivo de no quedar envueltos en el proyecto albertista de posicionar al jefe de Estado como candidato natural a reelegir. En ese marco, precisaron que el cambio de postura se debe a la intención de "acompañar al Gobierno", ya que se trata de agrupaciones que son parte del Frente de Todos y que tienen dirigentes que forman parte de la administración nacional. "La movilización es para apoyar el rumbo del Gobierno y los proyectos que se anuncien, además los que quedaron pendientes porque la oposición no los quiso tratar", subrayaron a NA. Además, las fuentes consultadas afirmaron que "se va a movilizar porque se acordó no vincular la marcha a la cuestión electoral", en medio de la interna oficial en torno a las candidaturas de la coalición gobernante. Según supo NA, participarán de la movilización los máximos dirigentes del Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la UTEP, a excepción del secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, quien se encontrá con agenda el interior del país. De esta manera, los movimientos sociales oficialistas continuarán con la costumbre de concentrar en la Plaza del Congreso para escuchar desde la calle el discurso de Alberto Fernández. MD/MG/GAM NA