El ministro de Defensa, Jorge Taiana, y su par de Seguridad, Aníbal Fernández, recibirán el próximo miércoles el reconocimiento de la Liga Naval Argentina por las operaciones de vigilancia y control de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina (ZEEA) que ambas carteras sostienen para impedir la pesca ilegal.

La ceremonia, en la que además recibirán distinciones personalidades destacadas del ámbito naval argentino, tendrá lugar a bordo de la fragata "Sarmiento", anclada en los diques del barrio capitalino de Puerto Madero, el próximo miércoles 10 de mayo a las 17 en el marco de los festejos por el 90 aniversario de la Liga Naval Argentina.

Esta organización es la institución naval dedicada a la creación y mantenimiento de conciencia marítima y fluvial más antigua del país, conformada por representantes gremiales y empresariales de la marina mercante y la industria naval, y cuenta con el apoyo de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

La fecha es coincidente con el 41ª aniversario del hundimiento del buque "Isla de los Estados" de la Armada Argentina durante la Guerra de Malvinas, por lo que la ceremonia también será un homenaje a los caídos de esa unidad, cuyos familiares también estarán presentes.

El acto será encabezado por el presidente de la Liga Naval Argentina, el perito naval y veterano de Malvinas Fernando Morales, junto al jefe de la Armada Argentina, almirante Julio Guardia, y el jefe de la Prefectura Naval, prefecto general Rubén Fariñón, en sus roles de presidentes honorarios y socios activos de la entidad.

En diálogo con Télam, Morales afirmó: "Desde la institución observamos con beneplácito la decidida acción política que ambas carteras vienen manifestando en todo lo relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia a control de la ZEEA que normalmente se realizan con medios y personal de la Armada Argentina y la Prefectura Naval".

En ese sentido, destacó: "El desarrollo de sistemas de monitoreo a distancia como el 'Guardacostas' o el 'Pollux', la creación del Comando Conjunto Marítimo con sede en el Edificio Libertad, la firma de un convenio de complementariedad entre la Prefectura Naval y la Armada Argentina auspiciado por ambos ministerios, el impulso dado a la legislación en materia de actualización de multas a los infractores de la ley federal de pesca y la puesta en servició de cuatro modernos buques para el control del mar territorial son hechos que no pueden pasar desapercibidos".

"Es más, si consideramos que muchas iniciativas habían comenzado a pergeñarse durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, su concreción durante la actual administración comienza a darle a la cuestión marítima visos de una verdadera política de Estado", añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof: La provincia de Buenos Aires es la madre del triunfo electoral

El marino consideró que "lamentablemente en las últimas semanas temerarias declaraciones realizadas nada menos que por la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados (Mariana Zuvic) a partir de un muy particular vuelo privado a línea de las 200 millas marinas, no han hecho más que dañar sin ningún sentido la moral de decenas de hombres y mujeres civiles, militares y policiales que trabajan día a día en alta mar y en tierra firme para mantener fuera de nuestra zona de exclusividad económica a buques que no cuenten con la licencia de pesca respectiva".

"Todo el sector marítimo ha coincidido que la tarea que se realiza en el presente es la más efectiva que puede realizarse y en concordancia con ese sentir es que procederemos a reconocer públicamente tal circunstancia", finalizó Morales.

Los orígenes de la Liga Naval Argentina se remontan a fines del siglo XIX cuando un grupo de marinos de guerra y profesionales civiles percibieron que la sociedad porteña vivía "de espaldas" a las cuestiones marítimas.

El disparador que aceleró la iniciativa fue la hazaña de la corbeta "Uruguay", que en 1903 rescató de los hielos antárticos a la expedición científica sueca liderada por Otto Nordenskjold; la corbeta estaba al mando del teniente Julián Irízar y entre los rescatados se encontraba el alférez de marina José María Sobral, uno de los fundadores de la organización.

La institución tuvo un funcionamiento informal hasta que el 10 de mayo de 1933 quedó formalmente constituida con el formato que conserva hasta la actualidad. (Télam)