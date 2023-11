El diputado de Identidad Bonaerense Alejando 'Topo' Rodríguez aseguró hoy que "los invitados no tosían" en el debate para el balotaje y dijo que "preocupa muchísimo" que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "ponga semejante excusa", al rechazar las afirmaciones del libertario, quien se había quejado porque el público que acompañaba al postulante oficialista, Sergio Massa, "era un coro de tos".

"No es cierto lo que dice Milei. Los invitados no tosíamos. Preocupa muchísimo que ponga semejante excusa. O tal vez está percibiendo realidades que autoconstruye", afirmó Rodríguez, uno de los presentes ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desarrolló el debate de los candidatos de cara al balotaje del próximo domingo.

Milei se quejó hoy en declaraciones a radio Continental porque en el debate el público que acompañaba a Massa "era un coro de tos", interpretó que de esa manera buscaban su "desborde emocional" y se mostró satisfecho porque "no lo lograron".

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, el diputado 'Topo' Rodríguez, que semanas atrás manifestó su respaldo a Massa para el balotaje, cuestionó la perfomance de Milei en el debate, al sostener que "un candidato presidencial que se queda sin palabras cuando hay que hablar de seguridad es que no le da el 'pinet' para ser presidente".

Consideró además que Milei "desconoce cómo se regula el comercio a nivel mundial" y, al referirse a lo que el candidato de ultraderecha planteó en el debate cuando se abordó ese tema, cuando postuló que debía ser un "intercambio entre privados", sostuvo que "no tiene ni idea de la existencia de la Organización Mundial del Comercio".

"Quizá está postulando el mundo que sueña pero no es el mundo al que se enfrenta un presidente de la Nación", sostuvo el legislador, quien recordó que China "es el gran abanderado del liberalismo económico" que el postulante de LLA plantea.

Al ser consultado sobre si su espacio -Identidad Bonaerense- se integrará a Unión por la Patria (UxP), el legislador negó esa posibilidad y recordó que esa fuerza respaldó en las elecciones generales del pasado 22 de octubre al candidato de Hacemos Unidos por Nuestro País, Juan Schiaretti, por lo que "en esta etapa vamos a votar por Massa porque en la Argentina que viene el que no dialoga no va a poder gobernar".

"Me parece imprescindible el llamado de Massa a marchar a un Gobierno de unidad nacional en la etapa que viene, no hay margen para ser neutrales. No quiero para Argentina el modelo de (Mauricio) Macri, ni de Milei y (Patricia) Bullrich", aseveró el legislador.

De todos modos, consideró que "este Gobierno no ha tenido los aciertos que la Argentina necesitó", por lo que llamó a "empezar una nueva etapa". (Télam)