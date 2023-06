El ámbito sindical sigue por estas horas con atención como se desencadenará la definición de precandidatos presidenciales del Frente de Todos, que hasta ahora exhibe un previsible alineamiento de los sectores kirchneristas y de los 40 gremios que lidera Luis Barrionuevo a la figura de Eduardo "Wado" de Pedro, mientras que los referentes de los grandes gremios de la CGT esperan qué sucederá con su favorito, Sergio Massa. Como era de esperar, los sindicatos alineados con el kirchnerismo, que venían pidiendo que Cristina Kirchner sea candidata presidencial hasta que la vicepresidenta expresó que no iba a competir, se sumaron rápido al apoyo a De Pedro luego de que la ex mandataria diera señales de que el ministro del Interior podría ser su postulante. Aquí encontramos al grupo de gremios de la CGT de la Corriente Federal que lidera el bancario Sergio Palazzo y que incluye a gremios como SADOP, Gráficos y SATSAID, entre otros, como también a los sindicatos que encabeza el gastronómico Barrionuevo, sector conocido años antes como la CGT Azul y Blanca. Ya fuera de la CGT, De Pedro además suma respaldos de la vertiente kirchnerista de la CTA, la de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky y que tiene a los docentes de CTERA como gremio principal. También la CTA Autónoma, cuya columna vertebral son los estatales de ATE, parece ubicarse más cerca del dirigente camporista, luego de haber tomado distancia del presidente Alberto Fernández, pero por ahora este sector prefiere que haya PASO y que Claudio Lozano compita como uno de los precandidatos presidenciales. De hecho, este lunes los referentes del espacio Víctor De Gennaro y el propio Lozano se entrevistaron con De Pedro en la Casa Rosada. "Fueron a hablar de la campaña nacional. Lozano es precandidato presidencial de Unión Popular (el partido político de los integrantes de esta CTA y que integra el FdT) y por eso queremos la PASO", confirmaron a Noticias Argentinas fuentes del espacio. Si bien aún no lo quieren decir, si al final a Lozano no le dan lugar para competir en la interna, la CTA Autónoma terminará apoyando al actual ministro

En tanto, la cúpula de la CGT, donde tallan los grandes gremios conducidos por los "gordos" y los "independientes", espera por una definición en torno a si Massa competirá o no, ya que hasta el momento es a quien vienen respaldando para suceder a Alberto Fernández, en medio de las diferencias que mantiene con el kirchnerismo duro. Pero en caso de que la postulación del tigrense no prospere y finalmente vaya de candidato a senador como marcan algunas versiones, entonces deberán pensar en un plan B que hasta hoy parecería ser Daniel Scioli. El embajador en Brasil sigue aseverando que habrá PASO en el FdT y que él competirá, por lo que si al final eso sucede podría terminar recogiendo, casi por descarte, el apoyo de la CGT más tradicional, que se muestra reacia a respaldar al postulante de Cristina Kirchner. Por último, dentro del grupo de sindicatos del moyanismo existen dirigentes que también muestran simpatía con el ex vicepresidente y ex gobernador bonaerense, aunque otros referentes de este espacio están muy identificados con el kirchnerismo y apoyan a De Pedro. Dado este escenario, resta que se termine de definir la estrategia electoral del oficialismo para que se produzcan los últimos movimientos internos dentro del sindicalismo

