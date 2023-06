Gobernadores del Partido Justicialista (PJ) insistieron hoy en que el Frente de Todos debe presentar una fórmula de unidad en las elecciones presidenciales para que las provincias puedan "encolumnarse" tras un postulante de consenso y un programa común. "Queremos una fórmula federal y generar un diálogo con el presidente Alberto Fernández, nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa", sostuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. En declaraciones a radio Splendid 990, el mandatario provincial sostuvo que "hay que dialogar" con el embajador de Brasil, Daniel Scioli, quien reclama una PASO en el oficialismo. "La incorporación de los gobernadores a ese diálogo es muy importante", consideró Jalil. Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó: "¿Dónde van a desarrollar la política los compañeros si no es en las provincias? 13 gobernadores exigimos una sola propuesta que permita desarrollar una campaña como corresponde". "No se puede trabajar con cinco propuestas y todos miembros del gabinete", evaluó el riojano en declaraciones radiales. Quintela expresó: "Pedimos el esfuerzo para que haya lista única. Coincido con Massa que tiene que haber un candidato único

Pedimos responsablemente una fórmula única para diseñar un programa en un plan de Gobierno". Además, el gobernador le respondió al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien cuestionó el pedido que hicieron ayer trece mandatarios provinciales del PJ por una lista única. "¿A dónde va a ser política Rossi si no es en las provincias argentinas? o lo hace con el apoyo de los gobernadores o lo hace con la marginalidad que pueda obtener de cada lugar", aseguró Quintela. Y enfatizó: "Nadie prohíbe, nosotros exigimos, quienes somos responsables de las provincia y de la Nación, una propuesta que sintetice para encolumnarnos". Para Rossi, el pedido de los gobernadores del PJ "es un error histórico" y tiene un "tono autoritario". "Si no tenemos un candidato de consenso es porque no hay un dirigente político que esté en esa situación", aseguró el jefe de Gabinete y precandidato presidencial del Frente de Todos luego de que este miércoles los gobernadores se reunieran en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y exigiera una fórmula de unidad. Ese texto fue firmado por Axel Kicillof (Buenos Aires), Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Mellela (Tierra del Fuego).