El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés compartieron hoy un almuerzo en el que coincidieron en la necesidad de que el Gobierno "elabore y envíe al Congreso un presupuesto realista que pueda ser analizado y discutido por todo el arco político". Al respecto, los mandatarios opositores pidieron un Presupuesto "con pautas macroeconómicas creíbles que no discrimine a las provincias ni en inversión ni en obra pública", se informó en un comunicado

Coincidieron además en la necesidad de lograr un consenso fiscal que "garantice la sustentabilidad económica de las mismas". "En un claro gesto de unidad, los gobernadores y el jefe de Gobierno acordaron llevar estos puntos de acuerdo a la mesa nacional de Juntos por el Cambio", se agregó

Durante el almuerzo en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el alcalde porteño y los gobernadores de Jujuy, Mendoza y Corrientes intercambiaron puntos de vistas sobre la situación actual del país y los respectivos distritos que gobiernan. El gobernador correntino Valdés se refirió a la situación de las provincias en torno a este tema y aseguró que "la falta de Presupuesto a nivel nacional no tiene mayor impacto", ya que "lo que hay es una prórroga" del mismo. En declaraciones radiales, el dirigente radical focalizó que "es mucho más engorroso, pero no debería haber recortes" a las provincias, a diferencia de lo que había advertido el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa

"Lo que dice el gobierno parece una amenaza a las provincias opositoras", se quejó Valdés al respecto. Y agregó: "Deberíamos tener un Presupuesto, sin duda. Este Presupuesto no se ajustaba a lo que podíamos cumplir"

MIRÁ TAMBIÉN Los gobernadores de Juntos por el Cambio piden reglas claras para el presupuesto nacional

"Al Presupuesto le faltó diálogo entre oficialismo y oposición

Tenemos que tener un presupuesto razonado entre todos", insistió el gobernador correntino

Click to enlarge A fallback.

Además cuestionó que "el 33% de inflación no es real", en referencia a la proyección que tenía el proyecto elaborado por el ministro Martín Guzmán, y agregó: "Nosotros no podemos poner un número mayor en el presupuesto de Corrientes". Sobre la posición opositora en torno a la negociación con el FMI, Valdés aseguró: "No tengo información de si Laspina fue a hablar con el FMI. Tampoco estoy de acuerdo como cuando Cavallo fue a cortarle los créditos a Alfonsín. ¿Creen que Laspina tiene el peso para torcerle brazo al FMI?". SPC/MG/OM NA