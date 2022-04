La vicepresidenta Cristina Fernández recordó hoy los simulacros de bombardeos que realizaban los alumnos como su hijo Mäximo Kirchner en la década del '80 durante la guerra de Malvinas, en un acto en el Senado en el que se abrazó y conversó con empleados parlamentarios que habían combatido en el conflicto bélico.

Junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la presidenta del Senado entregó 17 diplomas a empleados y se fotografió con cada uno de ellos en un colmado salón Azul del Palacio Legislativo, donde se reunieron legisladores y las familias de los homenajeados.

El acto concluyó pasadas las 19 con un festival de música en la explanada del Congreso, sobre la avenida Entre Ríos y la proyección de un mapping sobre el conflicto en el Atlántico Sur.

----

La anécdota de la Plaza de Mayo

La vicepresidenta comenzó su discurso en el homenaje a los exsoldados con una anécdota de su paso por la Plaza de Mayo el día en que cayó Puerto Argentino durante el conflicto bélico.

"Fue increíble haber vivido durante todo el conflicto en Río Gallegos y el 14 de junio cuando cayó Puerto Argentino estaba en Buenos Aires, había viajado con Máximo a ver a mi madre. Vine de La Plata, lo dejé a Máximo con su abuela y estaba en el estudio en cercanías de la zona del microcentro cuando una de las secretarias entró y dijo que se estaba juntando la gente en Plaza de Mayo y ahí no lo dudé un instante", recordó.

"A eso de las 6 de la tarde, la plaza era un solo grito y ahí empezamos a correr gaseados y a llegar a la (avenida) 9 de julio. Fue una vivencia personal muy particular", repasó.

----

La entrega de 17 diplomas

La entrega de diplomas de reconocimiento incluyó a 17 empleados que desde hace años se desempeñan en diferentes áreas del Congreso de la Nación.

Se trata de José Rodríguez, Eduardo Afonso, Marcelo Asensio, José Lovey, Daniel Luque, Marcos Marabi, Guido Morales, Ernesto y Marcelo Paz, Jorge Quiroz, Carlos Roggero, José Tapponier, Jorge Toledo, Guillermo Valiña y Roberto Visgarra, Norberto Claps y Manuel Daer.

Los homenajeados subieron al escenario donde recibieron un cuadro con el diploma de reconocimiento de parte de la vicepresidenta y de Massa e intercambiaron anécdotas con los funcionarios sobre su experiencia en la guerra.

----

El regalo al Presidente en su cumpleaños

Fernández de Kirchner relató esta tarde que envió al presidente Alberto Fernández, quien hoy cumplió 63 años, un libro sobre la historia de la política económica de la presidencia de Raúl Alfonsín, "Diario de una temporada en el quinto piso", escrito por el exfuncionario Juan Carlos Torre.

"Hoy se lo mandé de regalo al Presidente para que después la vocera (por la portavoz Gabriela Cerrutti) no diga que no le regalo nada por el cumpleaños. Es muy interesante y de una extraordinaria actualidad, porque después el lunes dicen 'miren si será mala la vicepresidenta que no le regala nada'".

La vicepresidenta bromeó con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al recriminarle que aún no había leído el libro y explicó que hay "una crónica en el libro que no tiene desperdicio y tiene que ver con esto de los conceptos empaquetados que le venden a los argentinos y a las clases dirigentes". (Télam)