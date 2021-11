El cuarto candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, dijo hoy que tenía "la alegría de votar y saber que los ciudadanos están eligiendo, premiando y sancionando".

"Yo siempre deseo para mi país la mejor de las suertes, entonces celebraba que lloviera durante la noche y tuviéramos mejores cosechas, y que tuviéramos sol para votar, así que me parece una combinación óptima", dijo sobre el clima el postulante de Republicanos Unidos, que en las primarias había enfrentado la lista que hoy integra, encabezada por María Eugenia Vidal.

En diálogo con la prensa mientras cumplía sus tareas de fiscalización en el Colegio Champagnat del barrio porteño de Recoleta, añadió: "Estoy con la alegría de votar y saber que los ciudadanos están eligiendo, premiando y sancionando. Es la función la democracia republicana, representativa y federal que tenemos, como dice nuestra Constitución".

En otro tramo de la charla con la prensa contó que la convivencia en su mesa había sido "cordial" y explicó que por primera vez se incorporó al desayuno que JXC realizó hoy a las 8 de la mañana, y que acostumbra realizar cada domingo de elecciones.

"Yo soy reciente en la coalición. Ellos tienen esa tradición (de hacer un desayuno con la prensa). Yo no la tengo. Pero me incorporé al desayuno y me volví a fiscalizar", contó.

También opinó sobre la posibilidad de que haya más votantes en las elecciones primarias celebradas el 12 de septiembre último. "Siempre ocurre y creo que este día no va a ser la excepción", remarcó. (Télam)