Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), Diego Santilli (Juntos), Florencio Randazzo (Vamos con Vos), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Cynthia Hotton (Más Valores), debatieron sobre política de empleo, producción, sistema tributario, previsibilidad y educación en el 57° coloquio de IDEA, realizado hoy en el predio de Costa Salguero.

En la tercera y última jornada del coloquio que organiza el sector empresarial, los candidatos que encabezan las principales listas a diputados bonaerenses expusieron sus ideas en las diferentes temáticas casi sin cruces polémicos siendo el liberal Espert el más aplaudido por los empresarios, que además celebraron su chicana a Randazzo, que se mostró molesto.

En el inicio del panel, cuyo moderador fue el periodista Fernando González, se aclaró que Nicolás del Caño, el candidato cabeza de lista del Frente de Izquierda (FIT), eligió no asistir al encuentro y estuvo en C5N en ese momento.

El primer tópico fue sobre la generación de empleo, en el que Tolosa Paz anunció que presentará un proyecto denominado ley de Promoción de Empleo Joven que convertirá en ley el programa Te Sumo, que propone incentivos fiscales durante 3 ó 5 años para las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años.

Mirando a los empresarios, la candidata del FdT señaló: “El rol del Estado debe ser activo y dinámico. No hay que aumentar los impuestos ni generar nuevos, sino que hay que tener una mejor administración tributaria haciéndola más progresiva”.

En esa línea, enfatizó: “El Estado tiene que ser solidario con el conjunto que invierte en la Argentina liberando cargas patronales para hacer rápida la incorporación de la inclusión laboral”.

Diego Santilli también se manifestó sobre el tema y dijo que “la Argentina necesita tener una nueva política de Estado porque la única que mantuvimos desde 1983 es la democracia".

"Por eso, le agregaría una política de Estado basada en la producción”, dijo el candidato de Juntos, quién explicó que esa ley de la producción debe “integrar cuatro pilares centrales básicos", entre ellos el "consenso fiscal, porque es imposible crear trabajo si no bajamos los impuestos", el consenso laboral, que implica "sentar a la mesa a los empresarios y sindicalistas para generar trabajo genuino”.

Además, señaló que se necesita un “consenso federal porque la Argentina es rica en todo su territorio, pero hay que producir, procesar y transportar esa riqueza", para lo que se requiere "conectividad y rutas".

Dijo que el 4° consenso es de "las reglas claras porque necesitamos una regla perdurable en 30 o 50 años”.

Randazzo consideró el empleo como “un tema fundamental” para la Argentina, pero advirtió que el país "no tiene ninguna posibilidad de generar empleo si no baja la inflación" por lo que, dijo, "el desafío es ver cómo bajar la inflación" al mismo tiempo que se "respetan las leyes de mercado”.

El preferido de los empresarios según los aplausos fue Espert, quien afirmó: “El Estado se debe achicar lo suficiente para que solo provea bienes públicos y deje de romper la economía como lo está haciendo hace años".

Agregó que "para que se genere trabajo con buenos sueldos es necesario cambiar el sistema económico que abrazó ocho décadas” y postuló: “Tenemos que tirar a la basura el proteccionismo industrial y la sustitución de importaciones porque el mundo no es nuestro enemigo”.

Espert también señaló que se necesita una “reforma laboral que dinamite el edificio legal laboral que ha provocado que los trabajadores estén en negro y terminar con la indemnización”.

Allí, Cynthia Hotton se diferenció de Espert al señalar: “No somos libertarios. El Estado tiene que estar presente, ser articulador e inteligente".

En ese sentido Hotton dijo que ese Estado presente al que se refería no era como el actual, sino "como el modelo alemán”.

Otro de los momentos que despertó el aplauso de los presentes fue cuando en el tópico de previsibilidad, Espert fustigó: “Económicamente hablando, si Argentina no sanciona una ley que achique el Estado y que no sea un conchabo para los miserables y chorros, no va a salir nunca. Estoy harto de los conceptos rimbombantes”.

En ese punto, Tolosa Paz sostuvo que “el pueblo argentino requiere que la dirigencia política de los diferentes partidos genere un horizonte de certezas” y cerró ese panel al afirmar que “hoy, el Estado es socio de la recuperación, socio del dinamismo y de ese camino de certezas que tenemos hacia adelante entre todas las fuerzas políticas en el Congreso después de las elecciones”.

En tanto, Santilli sostuvo que “para dar previsibilidad no hay que reiterar los errores del pasado", sino "volver a nuestra identidad que es educarnos, trabajar y vivir en paz”.

Durante su intervención, Espert reiteró: “Necesitamos un cambio crítico" e incluyó la modificación del estatuto docente para limitar el derecho a huelga.

Sobre la educación, Tolosa Paz planteó que se debe implementar la “obligatoriedad de la sala de 3 años para que se garantice la calidad educativa en la edad temprana” y agregó: “Cuando vos tenés una parte de la población sumergida en la pobreza, el Estado tiene que acompañar gobierne quien gobierne, con Conectar Igualdad y Becas Progresar como políticas de estado inamovibles para garantizar la política de continuidad en todo el ciclo educativo”.

Por su parte, Santilli propuso la “ley de Emergencia Educativa, para ir a buscar al millón trescientos mil chicos que abandonaron el colegio en pandemia y hacer que vuelvan y hacer obligatoria la evaluación educativa”.

El momento de mayor tensión fue cuando Espert cruzó con una chicana a Randazzo, a quien se refirió como “el nuevo liberal” porque en su alocución habló de “bajar y eliminar retenciones” y “cambiar la política fiscal con una ley de estabilidad económica”.

“Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en tiempos electorales”, lanzó Espert mientras que Randazzo retrucó con sus logros en la gestión pública y calificó los dichos de candidato liberal como “una falta de respeto que no colabora al debate”. (Télam)