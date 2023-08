Los dirigentes que suenan para ocupar la Cancillería en el próximo gobierno mantendrán esta noche una reunión de alto nivel con los CEOs de las principales compañías norteamericanas en la Argentina. El encuentro es organizado por el Consejo de las Américas -que este jueves realizará su encuentro en Buenos Aires- y la Cámara de Comercio argentino-norteamericana (Amcham). La cena de trabajo será los "cancilleres" de los presidenciables: Darío Epstein (Javier Milei), Federico Pinedo (Patricia Bullrich) y Gustavo Martínez Pandiani (Sergio Massa). Según pudo saber Noticias Argentinas, están confirmados 65 altos ejecutivos, representantes de sector privado (solo presidentes y country heads), de las principales compañías con operaciones e intereses en Argentina

Cada uno de los referentes de los candidatos tendrá un tiempo para su exposición y luego recibirán preguntas de la audiencia

Habrá representantes de AES Argentina, American Tower Corporation, Arch Staffing & Consulting, Bloomberg News, BMW de Latinoamerica, Boston Consulting Group, BP International Limited,Chubb Seguros Argentina, Citibank, Corporación América, DB Schenker DLA Piper Argentina, Elsevier y Exxon Mobil Corporation. También de FedEx Express, FERRERE, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, Fortuna Silver Mines Inc., General Electric Company, Globant, Google LLC, Grupo Tapebicuá, IBM Argentina S.A., Integra Capital, InvGate, JPMorgan Chase Bank, Mamotest LLC, Mars, Incorporated, Marsh Inc., Mercado Libre, Mercer, Meta Platforms, Metrotel y Mitsubishi Argentina. Completan la lista Moody´s, Morgan Stanley, Newmont Mining Corporation, Orel Energy Group, Pan American Energy Group,Panedile, Pfizer, PJT Partners, Sanofi-Aventis, Santander, Schroders Television Association of Programmers LatinAmerica, The Goldman Sachs Group, Visa International, Vista Energye YPF. JC/AMR NA