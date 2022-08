El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, señaló hoy que "la gobernabilidad" está enamorada de "un relato del pasado que no coincide con el presente" y está "muy distante" de la realidad, en el marco de una conferencia sobre Justicia y Medio Ambiente.

"Cuando escuchamos discursos públicos, notamos que están enamorados de un relato del pasado, que no coincide con el presente ni con la realidad de los problemas que nuestro pueblo vive. El discurso de la gobernabilidad está muy distante de la realidad", afirmó Lorenzetti en un encuentro organizado por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que se realizó en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.

En ese sentido, destacó el concepto de "vetocracia" y señaló que "el Estado es un enorme gigante que no puede hacer nada", porque "cualquier decisión se paraliza por la tecnología, por los cambios en el mundo, por una acción judicial, una denuncia".

Y añadió: "Los grandes problemas no se resuelven, se trasladan. Los grandes problemas de hace 30 o 40 años son los mismos: inflación, inseguridad, entre otros. Se trasladan de década en década. Esto genera un distanciamiento de la gobernailidad de los ciudadanos y genera una crisis de gobernabilidad".

"No podemos seguir diciendo lo mismo que hace 30 años para una realidad que ha cambiado sustancialmente", remarcó durante su disertación, que se transmitió a través del canal de Youtube del sindicato de empleados de justicia de la Nación.

En línea con eso, el integrante de la Corte indicó que "no vamos a resolver un problema si pensamos de la misma manera que cuando lo causamos", y afirmó: "Hay que hacer un cambio de dirección".

Al respecto, ejemplificó sobre los "automóviles impulsados por electricidad" y aseguró que su presencia "va a aumentar".

"Si aumentan y nosotros seguimos haciendo automóviles clásicos, nos resistimos a aceptar las cuestiones ambientales, vamos a tener una crisis en la industria automotriz. Ya no va a servir ese tipo de motor. Cambiar los automóviles hacia energías renovables es una gran oportunidad. No sirve insistir sobre lo que no va a funcionar", subrayó.

Además, señaló que "hace 40 o 50 años, el sistema político funcionaba", a través de "procesos" que buscaban "evolucionar hacia un futuro mejor, más igualitario, si era de izquierda, o más desarrollado, si era de derecha", pero hoy "nadie cree que haya un futuro".

"Los ciudadanos ya no creen que sus hijos vayan a estar mejor que los padres. Gran parte de la población perdió expectativa de progreso y movilidad social", añadió.

Participaron también de la actividad el intendente de Maipú, Matías Stevanato, y el secretario general de la UEJN y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Puimato.

Asímismo, disertaron el juez del juzgado Criminal Correccional Federal Nº 4 de CABA, Ariel Lijo; el ministro de la Corte Suprema de Mendoza, Julio Gómez; la vicedecana de la Universidad de Champagnat, Claudia Torres; y el presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Manuel Pizarro. (Télam)