La vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, destacó hoy que el Radicalismo "está en el mejor momento" dentro de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) y que por eso va comenzar "a discutirlo todo".

Además la diputada consideró que las tensiones que está atravesando la UCR "son lógicas" y que dentro de los espacios "todos pujan para tener su representación".

"Al revitalizarse el Radicalismo empieza la discusión, hay un equilibrio. Antes no había sumisión, pero era un partido que no estaba parado como está hoy. A partir de hoy el Radicalismo empieza a discutirlo todo", afirmó en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, la diputada sostuvo que el radicalismo "se empoderó" y está en el "mejor momento" dentro de JxC, en el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires, y que por eso ya no pretenden "ser solo una coalición del gobierno".

Por otra parte, Lordén afirmó que "son lógicas" las tensiones que se están viviendo en el seno del bloque radical de diputados nacionales por la inminente elección de sus autoridades.

Mientras que el diputado nacional Mario Negri busca la relección, el sector de Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, aspira a ubicar a Emiliano Yacobitti.

"Como todo momento donde hay que decidir autoridades hay pujas y tensiones, pero no me parece que esté en peligro la unidad del radicalismo, son discusiones lógicas", agregó.

En ese sentido recordó que "hay decisiones que tomar" sobre las autoridades en el Comité Nacional de la UCR porque finaliza el mandato del legislador Alfredo Cornejo como presidente del partido y el de ella misma en la vicepresidencia.

"Siempre hay más nombres que lugares, dentro de los espacios. Todos pujan para tener su representación. Nada que asuste, pero si va a haber días de discusiones como también las hay en el oficialismo", completó. (Télam)